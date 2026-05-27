Un feroz incendio destruyó el taller de un vecino en Terrazas del Neuquén

Un espacio de trabajo ubicado en el fondo de una vivienda terminó con daños totales. El fuego fue advertido por vecinos y no hubo heridos.

Un incendio generó preocupación entre los vecinos de Terrazas del Neuquén y provocó importantes daños materiales en un taller familiar destinado a trabajos de sublimación. Aunque las pérdidas fueron considerables, no se registraron personas heridas y el fuego pudo ser controlado gracias a la rápida intervención de vecinos, personal policial y bomberos.

El hecho ocurrió este martes por la tarde, alrededor de las 20, en una vivienda ubicada sobre calle Las Groselas al 1900, en la ciudad de Neuquén. Hasta el lugar fue convocada la División Judicial de Bomberos, luego de que la parte operativa interviniera por un incendio declarado en el fondo de una casa.

Según explicó el comisario Horacio Venegas, al llegar al sector se constató que el fuego había afectado una construcción utilizada como taller, donde el propietario realizaba trabajos de sublimación sobre distintos elementos. En ese espacio había maquinaria, materiales de trabajo y otros objetos personales, por lo que los daños fueron importantes.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el inicio del incendio podría estar vinculado con una máquina que habría quedado conectada durante más tiempo del necesario. El propietario del lugar había dejado el equipo encendido para que tomara temperatura y poder continuar luego con sus tareas.

“De las primeras averiguaciones, se habría quedado una máquina conectada por un tiempo más prolongado de lo necesario y eso, en principio, habría desencadenado el incendio”, explicó Venegas en Radio 7. De todos modos, aclaró que aún resta la realización de la pericia correspondiente para establecer con precisión el origen del fuego.

Incendio Terrazas del Neuquén (1)

El incendio comenzó en un sector separado de la vivienda principal, lo que evitó que las llamas se propagaran hacia otros ambientes de la casa. Sin embargo, dentro del taller las pérdidas fueron totales, tanto en maquinaria como en otros elementos que se encontraban guardados en el lugar.

Entre los objetos alcanzados por el fuego había herramientas propias del emprendimiento, insumos de trabajo y también algunos instrumentos musicales, según detalló el comisario. Por ese motivo, las autoridades señalaron que los daños materiales fueron “de consideración”.

El alerta de un vecino y la rápida reacción

El propietario no se encontraba dentro del taller al momento en que comenzó el incendio. Según relató a las autoridades, fue alertado por un vecino que advirtió una columna de humo que salía desde el fondo de la vivienda. A partir de ese aviso, se dio intervención a los servicios de emergencia.

Mientras aguardaban la llegada de los bomberos, vecinos y personal policial de la Comisaría Cuarta colaboraron en las primeras tareas para intentar controlar la situación. La reacción rápida permitió contener el avance del fuego y evitar que el episodio tuviera consecuencias más graves.

Incendio Terrazas del Neuquén (2)

Un policía inhaló humo, pero no necesitó asistencia

Si bien no hubo personas heridas, un efectivo policial que participó de la primera intervención resultó afectado por inhalación de humo. De acuerdo con lo informado, se encuentra en buen estado y no requirió asistencia médica.

Venegas explicó que este tipo de situaciones pueden suceder cuando el personal policial llega antes que los bomberos y debe ingresar o acercarse al sector afectado para verificar si hay personas en riesgo o intentar evitar que el fuego se extienda.

“Suele ocurrir que el personal que primeramente llega sea afectado porque, en la intención de querer sofocar o constatar si hay o no personas, puede inhalar un poco de humo”, señaló el comisario.

No había nadie dentro del taller cuando comenzaron las llamas y tampoco se registraron lesiones entre los vecinos que colaboraron en el lugar.

La importancia de revisar instalaciones y artefactos

Si bien las causas deberán ser confirmadas por la pericia de bomberos, Venegas señaló que muchas veces los incendios se originan por conexiones eléctricas que no cumplen con las condiciones adecuadas, especialmente en sectores más precarios de la ciudad. Aclaró que no sería el caso de esta vivienda, pero remarcó la importancia de tomar recaudos.

“Una de las causas que estamos teniendo en zonas más precarias son conexiones eléctricas que no cumplen con las normativas o con las condiciones ideales. Eso produce algún cortocircuito y ha desatado varios incendios”, explicó.

En ese sentido, recomendó que las instalaciones deben ser realizadas por personas idóneas y con materiales adecuados, para reducir el riesgo de cortocircuitos, recalentamientos o sobrecargas.

Mientras tanto, la familia afectada deberá afrontar la pérdida del taller donde funcionaba el emprendimiento de sublimados. La investigación continuará con las pericias correspondientes para determinar el punto de inicio del fuego y confirmar qué fue lo que provocó el incendio.