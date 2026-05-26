Otro golpe a la pesca ilegal y la caza furtiva: secuestraron 60 truchas, un arma y municiones

Los operativos se realizaron en distintas zonas de la provincia y apuntaron a combatir la pesca ilegal y la caza furtiva.

Dos operativos realizados por la dirección provincial de Fauna terminaron con importantes secuestros en distintos puntos de Neuquén. En una misma noche, los controles permitieron detectar infracciones vinculadas a la pesca ilegal y a la caza furtiva , dos actividades que afectan directamente a los recursos naturales de la provincia.

Durante la noche del lunes, personal de Fauna desplegó procedimientos de control y fiscalización en la zona de Piedra del Águila y en inmediaciones del Aeropuerto Chapelco. Las intervenciones fueron realizadas por las delegaciones provinciales correspondientes, como parte de las recorridas preventivas que se llevan adelante para detectar irregularidades.

El primer procedimiento estuvo a cargo de la Delegación de Fauna de Piedra del Águila . Allí, durante tareas de control sobre actividades de pesca, el personal secuestró 60 truchas que habían sido obtenidas de manera ilegal. Por este hecho, se iniciaron las actuaciones correspondientes por infracción a la normativa vigente.

Según se informó, las 60 truchas habían sido obtenidas fuera de las condiciones permitidas. La intervención busca determinar las circunstancias en las que se produjo la infracción y si existieron otras responsabilidades vinculadas al caso.

Desde la Provincia recordaron que la pesca debe realizarse dentro de los límites establecidos por la normativa, tanto por el cuidado de las especies como por la conservación de los ambientes naturales. Los cupos, permisos y zonas habilitadas forman parte de las herramientas que permiten ordenar la actividad y evitar daños sobre los recursos.

Pesca Ilegal en Piedra del Aguila

Dos hombres interceptados por caza furtiva cerca de Chapelco

Mientras se desarrollaban controles en Piedra del Águila, otro procedimiento tuvo lugar en la zona cordillerana. Personal de la Delegación de Fauna de Junín de los Andes, junto al Grupo Táctico Operativo de Fauna de la Provincia, interceptó a dos hombres mayores de edad en un establecimiento ubicado en inmediaciones del Aeropuerto Chapelco.

El operativo se concretó durante recorridas de control y patrullaje preventivo. En esas tareas, el personal detectó movimientos sospechosos que fueron vinculados con una posible actividad ilegal de caza. Tras identificar a las personas involucradas, se solicitó la intervención de la División Brigada Rural.

Durante la diligencia se secuestró un arma larga de fuego y municiones. Ambos elementos quedaron a disposición de las autoridades judiciales que intervienen en la investigación.

Caza furtiva

Las actuaciones siguen en curso

Los dos procedimientos quedaron bajo investigación. En el caso de la pesca ilegal, las actuaciones apuntan a establecer cómo fueron obtenidas las truchas secuestradas y bajo qué circunstancias se produjo la infracción. En el operativo de Chapelco, la investigación continúa por la presunta actividad de caza furtiva y por los elementos encontrados en el lugar.

Desde la Provincia remarcaron la importancia de respetar las normas vigentes para la protección de la fauna silvestre y la conservación ambiental. También destacaron que los controles forman parte de un trabajo permanente que se desarrolla en diferentes regiones de Neuquén.

Las autoridades señalaron que este tipo de procedimientos busca prevenir y combatir prácticas que ponen en riesgo los ecosistemas. La pesca ilegal y la caza furtiva no solo implican una infracción, sino que también afectan el equilibrio natural y el cuidado de especies que forman parte del patrimonio ambiental neuquino.

Caza furtiva (1)

Los controles de Fauna se realizan de manera sostenida en zonas rurales, áreas de pesca, establecimientos y sectores donde pueden registrarse actividades no autorizadas. El objetivo es reforzar la presencia preventiva y actuar ante situaciones que comprometan los recursos naturales.

En esta oportunidad, los procedimientos dejaron como resultado el secuestro de 60 truchas, un arma larga de fuego y municiones. Además, dos hombres fueron identificados en el marco del operativo realizado cerca del Aeropuerto Chapelco.