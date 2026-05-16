Operativos contra la pesca ilegal en la provincia: secuestraron cerca de 40 truchas

Los controles se efectuaron entre las 18 del viernes y las 3 de la madrugada de este sábado sobre las rutas 40, 234 y 237.

Se implementaron operativos de tipo preventivos en diferentes sectores de la provincia de Neuquén que derivo en el secuestro de especies de pesca y múltiples infracciones a la normativa vigente. Tanto personal de la División Brigada Rural como de Abigeato Zona Sur encabezaron un operativo junto con agentes de Guardafauna de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA).

El procedimiento se desarrolló entre las 18 del viernes y las 3 de la madrugada de este sábado mediante patrullajes realizados sobre la Ruta Nacional 40 y las rutas 234 y 237 , abarcando distintos sectores utilizados para la actividad pesquera.

Durante el operativo, se fiscalizaron accesos y zonas de pesca en Bahía Valentina, Malahuaca, Limay Chico, Embalse Alicurá e inmediaciones de Estancia Chacabuco , donde además se identificó a varias personas.

Desde la Policía de la Provincia indicaron que, como resultado de los controles, las autoridades procedieron al secuestro de 38 piezas de trucha, tres equipos de cañas y siete tarritos de pesca. Asimismo, se confeccionaron diez actas de infracción por incumplimiento a la Ley Provincial N° 2.539, que regula la actividad pesquera en la provincia.

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Otro golpe a la pesca ilegal: los atraparon con las truchas arriba del vehículo

Hace una semana también se labraon actas y secuestraron especies. En un control sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1353, se encontraron con infractores de la ley con 31 truchas en su haber, producto de la pesca ilegal.

El operativo de control vehicular y de personas se desarrolló en la tarde del jueves en una tarea en conjunto entre personal de la Comisaría 9° de Picún Leufú y de Guardafaunas.

Según indicaron desde la Policía provincial, el procedimiento se desarrolló en horas de la tarde y como resultado las autoridades secuestraron un total de 31 truchas. Además, se labraron las correspondientes actas de infracción en el marco de la Ley Provincial N° 2539 de Protección de Faunas Silvestres y sus Hábitats.

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Si bien está lejos de la gran cantidad de especies detectadas a fines del año pasado, se trata de proteger la fauna silvestre y sus hábitats en el territorio provincial. A principio de noviembre del 2025, un un control de fin de semana en distintas regiones dieron como resultado la confección de 72 actas de infracción y el decomiso de 105 truchas por pesca ilegal. Durante los procedimientos realizados, las autoridades también labraron un acta a una persona de Río Negro por guiar en la provincia del Neuquén, sin autorización.