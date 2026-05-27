Apple Style Neuquén: 15 años construyendo un estilo único en la región

Creada por dos hermanos zapalinos, esta tienda se consolidó como uno de los espacios más reconocidos de la Patagonia para usuarios de Apple.
En un contexto donde conseguir productos y soporte técnico Apple en el interior del país parecía imposible, dos hermanos zapalinos decidieron apostar por un nicho que recién comenzaba a aparecer en Argentina. Así nació Apple Style Neuquén, un emprendimiento que en junio cumple 15 años.
Nacido en el 2011, el local logró transformarse en un verdadero referente para usuarios de iPhone, Mac, iPad y Apple Watch en toda la región.
Detrás de esta historia están Gabriel y Daniel Salazar, apasionados por la tecnología y convencidos desde el primer momento de que el ecosistema Apple iba a cambiar la forma de comunicarse, trabajar y vivir.
Actualmente, su local funciona en la calle La Rioja 309, en pleno centro de Neuquén capital, frente a la Casa de Gobierno, donde combinan atención personalizada, venta de productos y accesorios originales con un servicio técnico especializado.
Dos pioneros en Neuquén
“Apple Style Neuquén nace un poco de la necesidad de darle respuesta al usuario de Apple que llegaba a Neuquén y a la Patagonia”, recordó Gabriel durante una entrevista con LM Neuquén.
En aquellos años, los primeros modelos de iPhone llegaban desde el exterior en manos de viajeros o conocidos. Si el equipo se rompía, prácticamente no existían opciones en la región.
“O lo mandabas afuera o directamente lo tirabas y te comprabas uno nuevo”, resumió Gabriel.
La propuesta comenzó inicialmente bajo el nombre Apple Service Neuquén, enfocada exclusivamente en reparaciones. Sin embargo, con el crecimiento de la marca y el avance tecnológico, el proyecto evolucionó hasta convertirse en una tienda integral dedicada 100% al universo Apple.
“Decidimos personalizarnos y trabajar exclusivamente con el ecosistema Apple, no hacer multimarca”, explicó.
Dos hermanos, una pasión y un sueño tecnológico
La historia de Apple Style Neuquén también es una historia familiar. Gabriel y Daniel crecieron vinculados a la informática, la electrónica y la tecnología. Daniel comenzó realizando reparaciones de computadoras, mientras que Gabriel estudió ingeniería en sistemas. Esa combinación terminó convirtiéndose en el motor de un proyecto que hoy recibe clientes de toda la Patagonia.
Pero apostar exclusivamente por Apple hace 15 años no era una decisión sencilla. “Era un producto muy nuevo. En ese momento estaban BlackBerry, Windows y otros sistemas. Apple vino a romper completamente el concepto”, recordó.
Con capacitación constante, búsqueda de repuestos y muchas horas de prueba y error, comenzaron a abrirse camino en un mercado que prácticamente no existía en la región.
De taller técnico a tienda insigna en la Patagonia
Lo que comenzó como un pequeño taller especializado terminó convirtiéndose en un espacio moderno, pensado para que el cliente viva una experiencia completa alrededor de Apple.
Durante el 2025, Apple Style Neuquén inauguró su local, que cuenta con un tienda de productos y accesorios originales y atención personalizada. Además, el espacio posee un laboratorio técnico propio para reparación de dispositivos.
“El usuario busca tener un contacto real con alguien que lo pueda asesorar”, sostuvo Gabriel. Y esa, aseguran, es una de las grandes diferencias que lograron construir.
En el local se pueden encontrar iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, iMac, accesorios originales, AirTag, cargadores y cables certificados.
Mientras muchas empresas migraron completamente a la automatización o atención digital, ellos decidieron mantener el trato humano como eje central. “Acá siempre va a estar Daniel o voy a estar yo para hablar con el cliente, asesorarlo y entender qué necesita”, explicó.
“Un día sin teléfono hoy es un día perdido”
Por su parte, Daniel también destacó cómo cambió la relación de las personas con la tecnología en los últimos años.
Por eso, el objetivo del local es brindar soluciones rápidas para que los usuarios puedan volver a trabajar, estudiar o conectarse con sus familias lo antes posible.
En la actualidad, además del local físico, Apple Style Neuquén cuenta con una plataforma online, styleneuquen.com, donde los clientes pueden comprar productos, solicitar turnos técnicos y realizar consultas.
“Intentamos simplificarle inclusive el inconveniente que puede llegar a tener con su equipo”, explicó Daniel.
El crecimiento de Apple en Neuquén
Los hermanos aseguran que el crecimiento de Apple en Neuquén y la Patagonia fue enorme en los últimos años. “Hoy hay muchísimo más usuario de iPhone, de Mac y de Apple Watch que hace 15 años”, indicó Gabriel.
Y esa expansión también generó nuevos desafíos: competencia, capacitación constante y adaptación tecnológica permanente. “Las tecnologías cambian todo el tiempo. Cada equipo nuevo requiere estudiar nuevamente cómo funciona y cómo se repara”, sostuvo.
Aun así, aseguran que el esfuerzo valió la pena. Uno de los mayores logros fue mudarse al actual local del centro neuquino, inaugurado hace casi un año.
Shot on iPhone: una experiencia distinta
Uno de los espacios más llamativos dentro de la tienda es el sector “Shot on iPhone”, inspirado en la campaña internacional de Apple. Allí se exhiben fotografías tomadas por clientes con diferentes modelos de iPhone en lugares de Neuquén, Chile y otras partes del mundo.
La idea es demostrar que cualquier usuario puede lograr imágenes de gran calidad utilizando solamente su teléfono. “No hace falta ser profesional para sacar una foto increíble con un iPhone”, explicó Gabriel.
Dónde queda Apple Style Neuquén
El local de Apple Style Neuquén funciona en calle La Rioja 309 de la ciudad de Neuquén, frente a Casa de Gobierno.
Aquellos interesados en acercarse pueden hacerlo de lunes a viernes de 9 a 18, en horario corrido. Además, sábados de 10 a 14.
Asimismo, las vías de comunicación para asesorarse con Gabriel y Daniel son varias. Entre ellas WhatsApp: 299 656 7474; Instagram: @applestyleneuquen; Facebook: Apple Style Neuquén; correo: [email protected] y su reciente incorporación, la página web: styleneuquen.com.
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