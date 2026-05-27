El Foro de Discapacidad de Neuquén se expresó por la eliminación del pago a empresas de transporte

La medida nacional generó alarma en Neuquén. Familias y autoridades provinciales temen más trabas para acceder a pasajes gratuitos.

El gobierno Nacional le quitó el subsidio a las empresas para los pasajes para personas con discapacidad.

La decisión del Gobierno nacional de eliminar la compensación económica que recibían las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad generó preocupación e incertidumbre en Neuquén .

Desde el Foro en Defensa de las Personas con Discapacidad advirtieron que la medida podría traducirse en mayores dificultades para acceder a un derecho que ya venía presentando obstáculos, mientras que desde la Subsecretaría de Discapacidad provincial señalaron que se trata de una nueva consecuencia de la desregulación del sistema de transporte impulsada por Nación.

La noticia comenzó a circular en las últimas horas luego de conocerse una resolución nacional que deja sin efecto el mecanismo mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas por los boletos gratuitos otorgados a personas con discapacidad . Aunque la normativa que garantiza esos pasajes continúa vigente, la incertidumbre gira en torno a cómo responderán ahora las compañías de transporte ante la falta de ese aporte estatal.

Desde el Foro en Defensa de las Personas con Discapacidad de Neuquén reconocieron que todavía no cuentan con información completa sobre el alcance de la medida, pero aseguraron que ya comenzaron a registrarse inconvenientes.

ley de discapacidad Reglamentan la Ley de Discapacidad y se creó un nuevo régimen de pensiones.

"Estamos otra vez recibiendo un ataque sobre un beneficio que tenían las personas con discapacidad y también sus familiares", expresó un integrante del espacio durante una entrevista con Canal 7 de Neuquén.

El referente recordó que el sistema permitía acceder a pasajes gratuitos de ida y vuelta para viajar dentro del país y sostuvo que la eliminación de la compensación económica genera dudas sobre la continuidad efectiva del beneficio.

"Hoy nos enteramos que ese subsidio se lo quitaron a las empresas de transporte y esto significa nuevamente un ataque a nuestro colectivo dentro de todos los ataques que estamos recibiendo a lo largo de esta gestión nacional", afirmó.

Incertidumbre en las terminales

Uno de los principales problemas que detectó el Foro es la falta de respuestas concretas por parte de las empresas. Según relataron, varias familias se acercaron durante la mañana a la terminal de ómnibus para consultar por la disponibilidad de pasajes y se encontraron con una situación confusa.

"Las empresas de transporte nos están diciendo que por ahora no saben cómo contestarnos", explicaron. La incertidumbre se traduce en preocupación para cientos de familias que dependen de estos traslados para actividades recreativas, visitas familiares o tratamientos médicos programados en otras provincias.

ON - Terminal Omnibus ETON (1).jpg Omar Novoa

Desde el espacio remarcaron que el objetivo original de los pasajes gratuitos era favorecer la inclusión y la recreación de las personas con discapacidad. "La mayoría de las veces se utilizaban para turismo o para actividades recreativas", explicaron.

Sin embargo, también señalaron que en algunos casos eran fundamentales para acceder a prestaciones de salud fuera de la provincia. Entre los ejemplos mencionaron los viajes al Hospital Garrahan u otros centros especializados donde muchas familias tienen turnos programados.

La preocupación se suma a otros reclamos que el sector viene realizando desde hace meses en relación con el financiamiento de prestaciones y la situación económica de instituciones que trabajan con personas con discapacidad.

La postura de la Provincia

El subsecretario de Discapacidad de Neuquén, Gustavo Iril, confirmó que la Provincia tomó conocimiento de la resolución a través de su publicación oficial y reconoció que existe preocupación por sus posibles consecuencias. "La hemos tomado con mucha preocupación", afirmó.

Según explicó, la medida se inscribe dentro de un proceso que comenzó en diciembre de 2024, cuando el Gobierno nacional avanzó con la desregulación del transporte público de pasajeros de larga distancia.

Iril sostuvo que desde ese momento el Estado nacional dejó de afrontar los pagos correspondientes a las empresas por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad.

Subsecretaria de discapacidad de Neuquén

Además, recordó que existe una presentación judicial impulsada por las cámaras empresarias del sector que reclama una deuda acumulada que, según sus estimaciones, supera los 20.000 millones de pesos.

El funcionario indicó que las empresas argumentan haber cubierto aproximadamente un millón y medio de pasajes gratuitos en un año sin recibir la compensación correspondiente.

Más allá de la nueva resolución, Iril reconoció que el acceso a los pasajes gratuitos ya era complejo incluso antes de esta modificación. "El reclamo era permanente en cada Consejo Provincial de Discapacidad", aseguró.

Según explicó, muchas familias debían esperar la apertura de cupos para intentar conseguir un boleto y, en numerosas ocasiones, los lugares disponibles se agotaban rápidamente.

concejal Iril Plaza Huincul Subsecretario de Discapacidad de Neuquén, Gustavo Iril. Agustín Martínez

La situación resultaba todavía más complicada para quienes viven en localidades alejadas de los grandes centros urbanos. "Para muchas localidades del interior era prácticamente imposible acceder a estos pasajes", describió.

Consultado sobre posibles acciones desde la Provincia, Iril consideró que todavía es prematuro hablar de medidas concretas debido a que la resolución acaba de entrar en vigencia y aún se está evaluando su impacto.

No obstante, aseguró que la subsecretaría mantiene un contacto permanente con la dirección provincial de Transporte para buscar alternativas cuando se presentan dificultades vinculadas a la movilidad de personas con discapacidad.

En el caso del transporte provincial e interurbano dentro de Neuquén señaló que existe un diálogo fluido con las empresas y que suelen encontrarse soluciones ante situaciones particulares.

Sin embargo, admitió que el escenario es mucho más complejo cuando se trata de viajes de larga distancia fuera de la provincia. "Vamos a tener que buscar alternativas puntuales para cada situación", indicó.