Etiquetado frontal: ¿El final de los "molestos" octógonos negros en las góndolas?

El gobierno nacional quiere una rápida derogación de la ley que los regula. Los argumentos a favor y en contra de la normativa, que tiene un alto impacto en la provincia de Neuquén.

El gobierno nacional quiere derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como la Ley de Etiquetado Frontal . Lo hace, según el proyecto presentado el pasado fin de semana, por sus presuntas "limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas".

Si se concreta la derogación, se procederá a sacar los octógonos negros de advertencia y las restricciones asociadas a publicidad, entornos escolares y uso de personajes infantiles en los envases.

¿Por qué se busca avanzar contra esa normativa? Entre otros argumentos, el gobierno crítica al sistema "binario" y “confusión al consumidor” del articulado, lo que ocasionaría “falta de incentivos para la industria”, al tiempo que produciría asimetrías en el Mercosur y perjuicios a PyMEs.

El Ejecutivo pide el “pronto tratamiento” del proyecto que, una vez obtenido el estado parlamentario, irá a la comisión de Acción Social y Salud Pública, de la que forma parte la neuquina Gabriela Muñoz (LLA), donde el oficialismo tiene mayoría.

Gabriela Munoz diputada nacional por La Libertad Avanza en Neuquen Gabriela Munoz diputada nacional por La Libertad Avanza en Neuquén.

En algunos sectores la iniciativa parlamentaria no cayó bien. Los especialistas en salud y nutrición sostienen que la ley no tiene como fin regular el mercado, sino frenar los alarmantes índices de sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión que afectan a la población argentina, especialmente a las infancias.

También se subraya que, entre otras cosas, los octógonos permiten entender rápidamente qué se está consumiendo y que, en rigor, los gráficos negros son de carácter informativo, no prohibitivos. Asimismo, la actual norma obligó a las industrias alimentarias a modificar sus recetas (bajando el sodio, las grasas o el azúcar) para despejar sus envases de sellos y poder conservar estrategias comerciales (como personajes infantiles) que la ley restringe si hay advertencias.

En 2021, la ley de etiquetado obtuvo 64 votos a favor y apenas tres en contra en el Senado, con la particularidad de que hasta los legisladores del PRO y de la UCR votaron a favor.

En Diputados, también el resultado fue significativo, con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones.

Cómo se aplica la ley en Neuquén

La organización Ley de Etiquetado Mapa Normativo de Argentina (que, entre otras instituciones integran Fundación Sanar y Fundeps) advirtió que, pese a las ponderaciones favorables de los especialistas, la normativa que se busca derogar tuvo, hasta el año pasado, una baja visibilidad en la Argentina.

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Según un relevamiento del organismo, solo el 66,2% de las jurisdicciones la cumplieron. Neuquén, sin embargo, es una de las provincias que alcanzó un lugar destacado en el apoyo a la ley, alcanzando un puntaje de 80 de proactividad, que la ubica en el segundo lugar del podio.

Ley de Etiquetado Mapa Normativo de Argentina recordó en su informe que el 22 de julio de 2022 Neuquén sancionó la Ley Provincial N.º 3.351 que establece la adhesión a la Ley Nacional 27.642. Y el 21 de julio de 2023, el Decreto N.º 1.365 reglamenta dicha Ley, detallando las funciones de la autoridad de aplicación, incluyendo la coordinación con organismos de control de todos los niveles para la fiscalización de la implementación de la Ley Nacional y su decreto reglamentario.

Además, observa que el 11 de julio de 2023, se reglamentó la Ley Provincial N.º 3.242, que promueve entornos escolares saludables, estableciendo directrices para prevenir la malnutrición, fomentar la actividad física y regular la venta de alimentos en escuelas. Incluye la prohibición de la venta de alimentos no saludables en centros educativos y la promoción de la educación alimentaria nutricional. La Ley 3.351 da autorización al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley.

camara de diputados nacion generica

Pese a la urgencia del gobierno en conseguir la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, de momento, parece apresurado trazar un pronóstico en el agitado escenario del Congreso, donde el oficialismo procura marcar la agenda para bajar la espuma del complicado escenario de las internas en el equipo de Javier Milei y las investigaciones judiciales al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Las campañas para las presidenciales del año que viene parecen haber tomado un anticipado impulso, y es probable que la agenda legislativa quede a merced de esa disputa.