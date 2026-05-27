Gran susto en calle Leloir: se cayó la rama de un árbol y habría herido a una joven

Ocurrió en la tarde de este miércoles en el Alto neuquino, en la esquina de las calles Leloir y Buenos Aires.

La caída de una rama habría lesionado a una joven estudiante en Leloir al 80.

La rama de un árbol cayó en la vereda de la calle Leloir, altura Buenos Aires, y habría causado más que un susto, una lesión sobre una joven estudiante de la UNCo.

Se trata de un lugar muy transitado en el Alto neuquino no solo por los estudiantes que concurren a la sede central de la universidad sino también por los usuarios del transporte público de pasajeros.

Desde Defensa Civil del Municipio capitalino confirmaron que se desprendió una rama que cayó sobre la vereda de Leloir al 80 , pero no ampliaron sobre el alcance o afectación de esta caída. Versiones indican que fue producto del fuerte impacto de un colectivo que hizo que se desprendiera una rama y cayera sobre una joven causándole lesiones leves. No obstante, acudió una ambulancia del Sistema Integral de Emergencias de Neuquén ( SIEN ) para que personal méico pudiera atenderla y evaluar su situación.

El lugar fue precintado para poder cortar el árbol a determinada altura con el fin de que no ocurriera algo similar en esa zona de alto tránsito.

Leloir-2 Google Maps

Dos mujeres salvaron su vida de milagro tras la caída de un árbol sobre su casa

Hace dos meses, un verdadero milagro ocurrió en una de las ciudades más importantes de la cordillera neuquina, cuando dos mujeres salvaron su vida luego de que un árbol gigante cayera sobre su casa.

El hecho ocurrió alrededor de las 00.28, del 24 de marzo y momentos después fue convocado el personal del Cuartel N° 2 de Bomberos Voluntarios del barrio El Arenal de San Martín de los Andes tras la impresionante caída. Según la información difundida pior Bomberos a LM Neuquén, el derrumbe tuvo lugar sobre una vivienda en el sector de Villa Paur.

Una vez recibida la alerta, tres dotaciones acudieron y constataron la presencia de un álamo de aproximadamente 30 metros de altura tirado. Como consecuencia de los fuertes vientos registrados durante la noche, el mismo cayó sobre la estructura de la casa.

En el interior del domicilio se encontraban dos mujeres adultas, quienes rápidamente fueron asistidas por los bomberos para constatar su estado de salud. Afortunadamente ambas resultaron sin lesiones.

dos mujeres se salvaron de milagro cordillera

Luego de corroborar que ambas mujeres se encontraban en buen estado de salud, fueron trasladadas de forma preventiva hacia el domicilio de un familiar. Posteriormente, el personal del cuartel llevó adelante la inspección de la vivienda, donde detectó daños visibles en la estructura como consecuencia del impacto.