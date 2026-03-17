Robo de euros en el centro de San Martín de los Andes: demoraron al presunto autor y buscan al otro

Los presuntos autores tienen 25 y 29 años. Se abrió una segunda causa por tenencia ilegal de arma de fuego a un joven de 23 años.

En el marco de una investigación por el robo de euros , una mochila y otras pertenencias el personal de la División Brigada de Investigaciones Zona Sur llevó adelante una serie de allanamientos en el barrio Chacra IV de San Martín de los Andes . Los resultados fueron altamente positivos: encontraron al presunto autor y continúan buscando al otro.

Las diligencias se realizaron con la colaboración de efectivos de la Comisaría 23, Comisaría 43 y División Comando Radioeléctrico, bajo la supervisión del comisario inspector José Puel.

Además, en el marco de la causa por robo, se abrió un expediente porque en otro de los procedimientos -realizado en una vivienda del mismo barrio- se hallaron 219.950 pesos en efectivo, un arma de fuego calibre 22 marca Bersa con su cargador y municiones de distintos calibres. Al no contar con el permiso y regularización, se detuvo a un sujeto bajo el cargo de tenencia ilegal de arma de fuego.

robo san martin de los andes

Allanamientos y avances en la investigación por robo en San Martín de los Andes

Según consignó el subcomisario Fernando Olivera a LM Neuquén, el hecho que originó la investigación fue el robo del 16 de febrero en una vivienda de la zona centro. La víctima es un residente que practica deporte de nieve, justamente estaba en el exterior y había regresado a vivir a San Martín. En la denuncia constancia que personas no identificada se habían llevado distintos elementos, como una mochila de una asociación extranjera, dinero en efectivo en euros, pesos nacionales, una tablet, indumentaria, y perfumes.

"Ingresaron dos personas NN en jurisdicción de la Comisaría 23, a raíz de esto nosotros, personal de la Brigada de Investigaciones hicimos un relevamiento de camaras que comenzó a tener resultados", indicó Olivera quien resaltó que la importancia de haber contado con la participación vecinal. "Independientemente de que tuviéramos cámaras, la mayor fuerza fue la participación ciudadana con la facilitación de imágenes cuando fuimos a los domicilios porque nos permitió dar con la identidad de ambos".

Así fue que los efectivos lograron realizar la reconstrucción de los movimientos del 16 de febrero: captaron el momento en que se escaparon cargando la mochila, los identificaron, y luego, relevaron dónde estaban parando dado que "las personas del ámbito delictivo suelen tener varios domicilios".

Allanamientos positivos

Luego del relevamiento, la Brigada solicitó las diligencias de allanamiento en cuatro domicilios del barrio Chacra IV, ubicada en la mitad de San Martín, a la altura de la caminera. "Uno de los presuntos autores es de 25 años de edad, y el otro alrededor de 29 años de edad", dijo el subcomisario.

"Se obtuvo elementos de importancia debido a que se encontraron en principio, a uno de los autores, el de 25 años, y en otro domicilio, donde él vive, encontramos indumentaria que es importante porque nos permite ubicarlo en la escena del hecho", explicó.

Por otro lado, en otra de las viviendas allanadas debieron solicitar colaboración de la división Antinarcóticos por el hallazgo de estupefacientes: una planta de cannabis sativa de 40 cm, cogollos y cocaina.

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"También fue impotante determinar en tercer domicilio que había dinero en efectivo relacionado a la suma robada, un arma de fuego calibre 22, versa, municiones, como así de otros calibres, además de que se demoró a un segundo sujeto, 23 años, en virtud de falta de documentación que acredite tenencia y portación, estaba totalmente irregular", describió y señaló que el arma fue enviada a criminalística para su peritaje.

Por último, tanto el presunto autor del robo como el sujeto con el arma, fueron puestos a disposición de la Fiscalía 2 de San Martín de los Andes, frente a lo cual el fiscal del caso, Scordo determinó que se notifique del inicio de legajo de actuaciones. Por un lado la causa de robo, y por otro, tenencia ilegal de armas.

En cuanto al presunto autor de 29 años, Olivera señaló que habría finalizado el cumplimiento de una reciente condena por robo y está siendo intensamente buscado. "Lo vamos a encontrar en la vía pública y lo vamos a poner a disposición de la juisticia", aseguró.