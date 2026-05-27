El comercio está ubicado en el barrio Islas Malvinas y desde hace varias horas que recibe a varios clientes curiosos con ansias de saber más de lo sucedido. Exclusivo LMN .

Hablaron los dueños del almacén de Neuquén donde ocurrió la violenta pelea entre una clienta y la cajera

Desde hace varias horas, un humilde almacén del barrio Islas Malvinas de Neuquén no para de ser mirado por todo el país. Es que allí sucedió, el domingo 17 de mayo, la violenta pelea entre una cajera y una clienta de la que el video se hizo viral. Los dueños del comercio aún no salen del estupor de lo sucedido y quieren volver a su tranquilidad habitual.

El almacén "El Delga", ubicado en la calle Abraham al 1500, abrió hace poco más de un año en manos de José y Gladys, una pareja que llegó a la provincia desde Bolivia en búsqueda de un mejor porvenir.

En exclusiva, LM Neuquén dialogó con los dueños, quienes se manifestaron aún conmocionados por la pelea que ocurrió en su comercio, sobre todo por la masiva difusión del video tomado con sus cámaras de seguridad.

Despensa de la Pelea (3)

José confirmó que le brindó únicamente a su empleada el video de las cámaras de seguridad -que luego fue difundido- ya que esta le dijo que lo necesitaba para hacer la denuncia policial.

"Estoy muy molesto porque salió la publicación del video. Yo ya había arreglado con los padres de la clienta, habíamos hablado bien y salió esa publicación que le afectó a ellos y a nosotros igual. Más que nada porque las cámaras que salieron son nuestras, de mi negocio", compartió el comerciante.

José informó que ante esta difusión de las imágenes privadas de sus cámaras realizará la denuncia policial, preocupado también porque en los videos se ven imágenes de menores.

Despensa de la Pelea (1)

Con respecto a su empleada, una de las protagonistas de la pelea viral, él dijo que trabaja en su despensa hace unos seis meses y que continúa trabajando con ellos. El dueño dijo que él la contrató justamente para que atienda su comercio ya que él tiene otro empleo.

Los vecinos del barrio se dieron cuenta enseguida que el video viral que recorrió todos los medios del país había sido filmado en su almacén conocido, y desde hace varias horas apresuran sus compras para mirar y saber más de lo sucedido.

El video viral

La pelea entre una clienta y la cajera del comercio ocurrió el pasado 17 de mayo, según quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. Las imágenes, que se difundieron en Instagram y otras plataformas, muestran el momento en que una mujer ingresa al local para increpar a la cajera por una situación previa que, según su versión, había vivido su hermana.

De acuerdo con lo que puede observarse en la grabación, la mujer llegó al comercio con una actitud de reclamo. Su intención, según trascendió, era cuestionar a la empleada por la forma en que habría atendido a su hermana en una visita anterior al local. El intercambio comenzó con palabras fuertes, reproches y agravios verbales de ambos lados.

Pelea despensa

Durante los primeros segundos del video se advierte una discusión tensa, pero todavía contenida. La clienta habla desde el sector de atención y la cajera responde desde detrás del mostrador. En el medio, otro cliente que estaban terminando de comprar.

La escena parecía encaminada a terminar cuando la mujer decidió retirarse. Sin embargo, antes de salir, la cajera le habría dicho algo que la hizo volver sobre sus pasos. Ese comentario fue el detonante del momento más violento de la secuencia.