Drástica reducción de limpiavidrios en Neuquén: cuándo rigen las multas y cómo funciona la ordenanza

María Pasqualini dio detalles de la puesta en marcha de la medida. Los datos duros de cuántos quedan y el valor de las multas.

La ordenanza municipal 15.118, que prohíbe la actividad de los limpiavidrios en la vía pública de la ciudad de Neuquén , cumple esta semana su primer período de vigencia y los números que maneja el municipio muestran una reducción drástica de la actividad.

Así lo confirmó María Pasqualini , secretaria de Jefatura de Gabinete, en diálogo con Línea Abierta de LU5 .

Previo a la entrada en vigor de la norma, un equipo interdisciplinario realizó un relevamiento exhaustivo y censó a 97 personas que ejercían esta actividad en entre 11 y 20 puntos de la ciudad, que muchas veces varían de lugar, con diferencias entre días de semana y fines de semana.

Limpiavidrios - (7) Los limpiavidrios podrían ser multados, pero los que se dejan limpiar y pagna, también. Claudio Espinoza

Del total relevado, el 70% proviene de otras ciudades o provincias. Para quienes son de otras provincias, el municipio trabaja en su revinculación con el lugar de origen.

Limpiavidrios en Neuquén: del centro al oeste

Para los que llegaron de otras ciudades de la región, el el espíritu de la ordenanza tiene una directiva. “Saben que en la ciudad la actividad está prohibida y no vamos a permitir que se lleve adelante”, señaló Pasqualini.

A partir de este jueves termina la etapa de concientización y comienzan las sanciones efectivas. Los montos son: $262.000 para el automovilista que pague por el servicio, y entre $20.000 y $350.000 para quien realice la actividad.

El jueves pasado, cuando entró en vigencia la ordenanza, todos los equipos coordinaron acciones para que la medida fuera efectiva de forma inmediata. Durante el fin de semana se realizaron operativos de notificación en distintos sectores de la ciudad.

Maria Pasqualini María Pasqualini, deja de Gabinete de la Municipalidad de Neuuquén se refiró a cómo está funcionando la ordenanza que prohíbe la actividad de los limpiavidrios.

El sábado se notificó a 21 personas, muchas de las cuales ya se habían desplazado hacia el sector oeste de la ciudad. El domingo las notificaciones llegaron a 30 personas, una cifra más alta porque ese día los equipos abarcaron más zonas, y además se procedió al retiro de los elementos de trabajo (trapos, líquidos) para imposibilitar la continuidad de la actividad. El lunes, la presencia se redujo a apenas dos personas.

“La evolución fue rápida. Los equipos están en la calle, no vamos a permitir que se lleve adelante esta actividad”, dijo la funcionaria.

A partir de este jueves termina la etapa de concientización y comienzan las sanciones efectivas. Los montos son: $262.000 para el automovilista que pague por el servicio, y entre $20.000 y $350.000 para quien realice la actividad.

Sin embargo, Pasqualini reconoció que cobrarles la multa a los limpiavidrios “es complejo”, dado que muchos no tienen domicilio fijo ni ingresos registrables. Por eso, la herramienta más concreta en la práctica es la confiscación de los elementos de trabajo.

Para los conductores, en cambio, la fiscalización es más "fácil". El sistema de cámaras instaladas en los semáforos de las esquinas más transitadas permite identificar infracciones, de manera similar a las fotomultas. “Tenemos una ciudad muy monitoreada”, subrayó la funcionaria.

Polémica de los que "se dejan limpiar": la aclaración de María Pasqualini

Un punto que Pasqualini aclaró especialmente ante consultas de vecinos es que la multa al conductor no se aplica si un limpiavidrios se acerca sin que el automovilista lo haya solicitado. Así que seguramente tendrán más trabajo quienes están detrás de las cámaras, para saber quién se dejó limpiar el vidrio y quién no. Asoma como difícil también.

María Pasqualini y Matías Nicolini María Pasquailini y Matías Nicolini.

"Eso no es cobro de multa. El cobro de multa es cuando vos pagás o cuando vos llamás a que te limpien el parabrisas”, dijo.

Capacitación y salud: la otra cara de la ordenanza

De las 97 personas censadas, entre 25 y 30 ya pasaron por entrevistas en el área de capacitación laboral y tomaron la decisión de formarse. La mayoría eligió el rubro de construcción en seco, y una vez concluida esa formación el municipio trabajará para facilitar su inserción en el mercado laboral formal.

Para los casos más complejos, menores de edad, y personas con consumo problemático, el municipio articula con el Ministerio de Salud provincial a través del programa SAMA (Salud Mental Accesible). “No todas las situaciones son iguales. Se trabaja en entrevistas con cada uno en particular”, aclaró Pasqualini.