A más de dos años del crimen, quedarán presos los jóvenes que asesinaron a Juan Caliani

Los jóvenes asesinos deberán cumplir casi nueve y seis años de prisión efectiva. La mamá de Juan Caliani describió que "la Justicia reparadora no fue concedida".

Este miércoles 6 de mayo en la Ciudad Judicial de Neuquén se concretará una audiencia clave en una causa atravesada por el dolor, demoras y el reclamo constante de Justicia: hoy comenzarán a cumplir la pena de prisión efectiva de Herrera y Miño , declarados culpables del crimen del periodista Juan Caliani cometido cuando tenían 17 y 16 años.

La audienca está fijada para las 11 de la mañana en la sala 10 del edificio judicial de Leloir 686, donde, bajo la figura de " constitución de detenidos " Mateo Guillermo Herrera y Cristian Joel Miño se harán presentes en el marco del legajo por robo seguido de muerte iniciado en abril de 2024.

En tanto la familia Caliani fue citada de manera formal en caracter de querellantes para presenciar lo que representa el final de una dolorosa espera. En este sentido, a través de movilizaciones y comunicados dieron cuenta de un proceso judicial de más de dos años que los dejó inconformes y doloridos.

ON - Marcha Juan Caliani (12) Omar Novoa

Una condena que demoró en hacerse efectiva y dio tiempo a más violencias

Cabe recordar que el fiscal Germán Martín pidió 6 años de prisión para quien sujetó a la víctima, Miño, y 9 años de prisión para quien la apuñaló, Herrera. En tanto, Egea, el abogado querellante solicitó penas de 9 y 12 años, respectivamente, también diferenciando los roles de cada uno. Finalmente, el Tribunal de Impugnación integrado por Florencia Martini, Richard Trincheri y Federico Augusto Sommer, dictó una sentencia que redujo la pena de los dos jóvenes condenados.

De esta manera, impusieron a Mateo Guillermo Herrera la pena de ocho años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento y a Cristian Joel Miño la pena de cinco años y ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento.

En tanto, aunque Herrera y Miño, fueron declarados responsables pocos días después del asesinato cometido el 1º de abril de 2024, la prisión efectiva se materializa recién ahora. Durante la mayor parte de este tiempo, los jóvenes permanecieron bajo el programa de Libertad Asistida, que según se analizó en distintas instancias no funcionó porque no cumplió su objetivo.

Uno de los asesinos de Juan Caliani le dio una brutal golpiza a un hombre

De acuerdo con lo expuesto en la cuasa, los condenados no respetaron reglas de conducta impuestas ni demostraron conciencia ni arrepentimiento. Incluso, una vecina fue agredida por la mamá de uno de ellos, y luego, con una esquirla de hierro por el propio muchacho que luego le gritó con un cuchillo en la mano que "así como lo habia matado a Caliani, podía matar a quien quisiera".

Por su parte, este joven también propinó una fuerte golpiza a un hombre quien accidentalmente chocó a su perro y se estaba disculpando. Pese a los constantes episodios de violencia su condición judicial no cambió.

El abogado querellante, Egea, describió a LM Play esta actitud "desafiante" que sostuvieron a pesar de que desde el Estado se le brindaron todas las herramientas resocializantes para que asumieran su responsabildad.

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Además, detalló: "Uno abandonó la escuela, el gimnasio, perdió una oportunidad laboral por su responsabilidad (...) y cometieron transgresiones de todo tipo, amenazas a los vecinos, infracciones de tránsito, huir de la Policía, abandonar situaciones laborales con cualquier excusa y también echarle la culpa a los demás todo el tiempo. Por H o por B, nunca era culpa de ellos y eso habla de la falta de asunción de responsabilidad objetiva".

Sobre esta línea, Egea relató también que uno de los jóvenes hizo uso de la palabra en una audiencia clave para poner excusas y mostrarse como víctima. "Se dirigió a los padres y pese a que estaba acreditada la dinámica del hecho, terminó diciendo que él en realidad se estaba defendiendo. Fue gravísimo, muy duro para la familia, pero otra vez te da el registro de la falta total de asunción de responsabilidad objetiva".

La voz de la madre de Juan Caliani: "la Justicia reparadora no fue concedida"

El paso a la prisión efectiva que se concretará hoy llega después de un recorrido judicial marcado por la sensación de impunidad para la familia y amigos de Juan Caliani. En reiteradas oportunidades, han manifestado que el tratamiento de los jóvenes fue un fracaso y pidió que las penas se ajusten a ello y al enorme daño causado con el crimen del querido periodista.

Este martes, un día antes de la audiencia donde quedarán detenidos para cumplir las condenas, la madre, Ana Mercado, publicó un mensaje escrito en las redes sociales que concluye cuál es el clima de este paso:

"6 de mayo de 2026, se hará efectiva la prisión de tus asesinos. Más de dos años de dolor. Justicia tardía. Dos asesinos declarados culpables a días de tu crimen han estado en libertad, mostrando la impunidad de la que han gozado. Muy pocos años de condena y una justicia reparadora que no nos fue concedida. Hijo, siempre con nosotros. Te amamos, te extrañamos todos los días”.