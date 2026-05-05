Un ladrón entró a robar a una obra en construcción sin saber qué le esperaba

El ladrón tenía un pedido de captura vigente emitido por la Fiscalía en una causa por robo simple.

El propietario de una vivienda en construcción de Plottier actuó con perspicacia y le tendió una trampa a un ladrón que pretendía aprovecharse de la soledad de la obra.

Según informó la Policía, el episodio se registró cerca de las 23:40 del domingo, cuando efectivos policiales de la Comisaría 46 fueron convocados a un domicilio en construcción ubicado en calle Primera Junta del barrio Los Álamos , tras una alerta por un presunto robo en proceso.

En el lugar, el propietario del inmueble relató que había observado a un individuo desconocido ingresar a su propiedad luego de dañar la reja del portón de acceso. Según indicó, el sospechoso se dirigió hacia el sector posterior del terreno, con aparentes fines de robo.

Ante esta situación, el personal policial ingresó al predio y logró demorar al sujeto de 20 años en el lugar, buscando elementos de valor.

SFP Comisaria 46 Barrio Los Alamos Plottier (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

Vecino atento

El damnificado también contó a la Policía como parte de su denuncia que horas antes de ver al intruso ya había detectado daños en el portón, por lo que decidió permanecer oculto en el lugar -en el cual aún no se encontraba viviendo- ante la sospecha de que los autores regresarían. Efectivamente, así ocurrió, por lo que su perspicacia tuvo sus frutos y lo ayudó a que él mismo pueda frustrar el robo.

Tras ser demorado, el joven fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Tras consultas con la Fiscalía de Robos y Hurtos, se dispuso la recepción de la denuncia y la identificación del demorado. En ese marco, se estableció que el joven poseía además un pedido de captura vigente emitido por la Fiscalía de Villa La Angostura en una causa por robo simple. Por este motivo, también se puso en conocimiento a la fiscalía de esa localidad para determinar los pasos a seguir y si se requerirá su traslado.

Un ladrón logró entrar a una casa gracias a un insólito descuido

El oeste sigue sufriendo los efectos de la inseguridad y, días atrás, un simple descuido de los propietarios de una vivienda dejó entrar a un ladrón. Afortunadamente, gracias al sistema de seguridad y un rápido accionar policial, terminó detenido.

Según informó la Policía, el hecho se registró cerca de las 10 del martes pasado, cuando efectivos de la Comisaría Tercera fueron comisionados por el Centro de Operaciones Policiales (COP) hacia un domicilio ubicado sobre calle Novella, tras la activación de una alarma de seguridad privada.

ladron detenido (2)

A través del monitoreo de cámaras, los propietarios habían detectado la presencia de un individuo dentro de la propiedad y por eso convocaron a la Policía.

Al arribar al lugar, el personal policial ingresó con cautela al domicilio y se encontró efectivamente con un hombre en el interior del inmueble, quien al advertir la presencia de los uniformados intentó darse a la fuga. Sin embargo, no tenía mucha escapatoria: fue rápidamente interceptado y reducido en las inmediaciones.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el sujeto habría ingresado a la vivienda sin ejercer violencia, aprovechando que los propietarios habían dejado -seguramente en un descuido- un juego de llaves en el marco de una ventana.