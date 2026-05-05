Con novedades, la edición 2026 de la Feria del Libro de Neuquén ya tiene fecha confirmada

Los ejes de la nueva convocatoria serán los 50 años del Golpe de Estado y el 40° aniversario del fallecimiento de Jorge Luis Borges. Las innovaciones que habrá.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini , anunció este martes que la Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel” se realizará del 11 al 20 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes . En esta edición, Mendoza será la ciudad invitada y los ejes centrales serán los 50 años del Golpe de Estado y los 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges .

La ciudad se prepara para vivir el evento literario más importante de la Patagonia y uno de los más destacados del país. La feria reúne a autores, editoriales y lectoras y lectores de todas las edades. Este año, en alusión al constante movimiento de la capital neuquina como ciudad metropolitana, el lema será “ Libros que transforman, una ciudad en movimiento”.

Pasqualini resaltó que “la Feria de Neuquén es la segunda feria más importante del país”. Además, recordó que “el año pasado tuvimos números que sorprendieron: asistieron 270 mil personas, 10 mil estudiantes participaron de visitas educativas y se vendieron 6 mil libros diarios”.

Cuántos escritores hay en Neuquén

La funcionaria afirmó que esta iniciativa, al igual que la Fiesta Nacional de la Confluencia, genera movimiento económico. “La feria del libro no es un hecho aislado que ocurre en septiembre. La ciudad de Neuquén tiene 150 escritores que trabajan a lo largo de todo el año”, expresó.

ON - Feria del Libro (16) Omar Novoa

Asimismo, destacó que se esperan más de 100 estands y la participación de 30 editoriales independientes locales. “Esto da cuenta del crecimiento de la ciudad”, agregó.

Pasqualini subrayó que “el 50 por ciento de esta feria tiene que ser local, con libreros y escritores de la región”.

En las próximas semanas se abrirá la convocatoria para autores y autoras que deseen presentar libros, charlas o talleres vinculados con la literatura regional. Podrán postularse escritores y escritoras de todos los géneros (novela, poesía, ensayo y cuento, entre otros), residentes en Neuquén capital, localidades cercanas o el resto de la provincia.

Impacto en la educación

También se convocará a educadores, artistas, bibliotecarios y organizaciones culturales a presentar propuestas que enriquezcan la programación. Se incluirán talleres de escritura, ilustración, narrativa y poesía, así como actividades educativas y recreativas destinadas a públicos infantiles, juveniles y adultos.

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A su vez, se invitará a editoriales y librerías de todo el país a participar con stands, donde podrán ofrecer libros impresos o digitales, materiales vinculados con la lectura y la escritura y otros productos culturales. En paralelo, se habilitarán las inscripciones para visitas escolares destinadas a instituciones de nivel inicial, primario y secundario, con el objetivo de promover el vínculo con la lectura desde edades tempranas.

Además, se desarrollarán las XII Jornadas de Reflexión General sobre la Educación, dirigidas a docentes, estudiantes, bibliotecarios y profesionales del ámbito educativo y cultural. Estas jornadas ofrecerán propuestas formativas gratuitas orientadas a fortalecer la labor educativa y el compromiso con la cultura.

“Siempre buscamos que estos eventos den un salto cualitativo. Estamos trabajando en una sorpresa para las y los neuquinos”, finalizó la funcionaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tanapasqualini/status/2051107161200111648&partner=&hide_thread=false Otro año presentando nuestra Feria del Libro de Neuquén Marcelo Martín Berbel, en la Feria del Libro de BA.

El lema de este año: “Los libros transforman: una ciudad en movimiento”, junto a la ciudad de Mendoza como invitada.

Agenda:

10/09 al 20/09 en el MNBA. pic.twitter.com/X4FBn259ak — María Pasqualini (@tanapasqualini) May 4, 2026

La Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel” continúa consolidándose como un espacio de encuentro, formación y celebración de la palabra, promoviendo la diversidad cultural y el acceso a los bienes culturales para toda la comunidad.

Próximamente, informó el municipio, se podrán conocer todas las novedades, la programación y las convocatorias a través del sitio oficial https://www.ferialibronqn.com.ar, así como en las redes sociales de la Municipalidad de Neuquén y en la cuenta de Instagram @feriainternacionaldellibronqn. Para consultas, se puede escribir a [email protected].