Demoras en Ruta 7 por volanteada frente a Cerámica Neuquén: cuál es el reclamo

Trabajadores de Cerámica Neuquén retomaron las acciones en la vía pública en medio de un nuevo escenario de incertidumbre sobre la continuidad de la fábrica, ante la posibilidad de un desalojo y remate que vuelve a poner en riesgo la gestión obrera .

La actividad se desarrolla este miércoles desde las 9 sobre la Ruta 7 , a la altura de la planta, donde los obreros realizan una volanteada para informar a la comunidad sobre la situación actual. En ese marco, se solicita a quienes transiten por el sector que lo hagan con extrema precaución, debido a la presencia de personas al costado y en cercanías de la calzada.

Según informaron, la medida responde a la falta de definiciones en torno a un acuerdo que, aseguran, ya había sido alcanzado con los ex propietarios y otras partes involucradas. Ese entendimiento contemplaba la garantía de derechos laborales , el pago de deudas y la continuidad de la producción bajo gestión obrera.

Desde el sector trabajador señalaron que el principal obstáculo radica en la falta de aval por parte del Ministerio de Economía de la Nación, lo que pone en duda la concreción del acuerdo y abre la puerta a una eventual intervención judicial.

Volanteada Ceramica Neuquen Ruta 7 (2)

“Volvemos a la ruta para poner al tanto a la comunidad de la situación en Cerámica Neuquén. Mientras estamos trabajando y cerrando un acuerdo con los ex dueños y los ex trabajadores que decidieron no sumarse a la gestión obrera, garantizando todos los derechos y abriendo la posibilidad de reconvertir la producción y seguir trabajando, nos encontramos con las trabas del Ministerio de Economía de Nación para concretarlo”, explicó Bernardo Retamales, referente de la fábrica.

En ese sentido, detalló que uno de los puntos centrales del acuerdo es el traslado de la hipoteca a la cooperativa, compromiso que asumirían los trabajadores para poder sostener la actividad. “Solo falta que el Ministerio avale la propuesta de trasladar la hipoteca a la cooperativa, ya que nos comprometimos a asumir la deuda para que se concrete esta salida”, indicó.

Reclamos y advertencias

Retamales también señaló que el gobierno provincial se comprometió a intervenir para destrabar la situación, aunque hasta el momento no hubo avances concretos. “El gobierno de la provincia asumió la responsabilidad de gestionar que esto se realice, pero siguen pasando los días y la amenaza está cada vez más cerca”, afirmó.

En este contexto, desde la cooperativa remarcaron que la medida de volanteada busca no solo visibilizar el conflicto, sino también sumar apoyo social frente a un escenario que consideran crítico.

Ceramica Neuquen (4).JPG Maria Isabel Sanchez

“En momentos tan duros, de pérdida de puestos de trabajo y de cierre de fábricas en todo el país, seguiremos resistiendo y así lo resolvimos en nuestra asamblea. Por eso queremos informarle a la comunidad la situación y por qué estamos en estado de alerta y exigiendo respuestas a los gobiernos”, concluyó el referente.

Mientras se desarrolla la protesta, se insiste en la necesidad de circular con precaución por la Ruta 7 en el tramo donde se encuentra la fábrica. La presencia de trabajadores entregando volantes y la posible reducción de la velocidad del tránsito pueden generar demoras o situaciones de riesgo.