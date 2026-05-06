Impulsan una iniciativa con kits solares que podría llevar luz a las familias rurales

La iniciativa propone que el Estado financie kits solares con baterías para garantizar el acceso básico al servicio en zonas aisladas de la provincia.

Más de 900 familias de zonas rurales se beneficiarán con este proyecto.

La Legislatura de Neuquén avanza por estos días con un novedoso proyecto que tiene como objetivo garantizar el servicio eléctrico a más de 900 familias rurales de la provincia que actualmente no cuentan con energía.

La iniciativa propone que el Estado financie la adquisición de kits fotovoltaicos con baterías de litio, como alternativa al tendido eléctrico tradicional.

De acuerdo a los primeros datos recabados, 905 familias neuquinas no tienen acceso a la electricidad , principalmente en zonas rurales dispersas y de difícil acceso.

En ese contexto, la diputada Cielubi Obreque por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) remarcó que estas personas “son pobladores rurales, en su gran mayoría, aislados, que están en territorios dispersos en nuestra provincia”.

kit fotovoltaico imagen ilustrativa calf Foto Ilustrativa / Gentileza Calf

De qué se trata el proyecto

El proyecto debatido en la cámara legislativa plantea que, por cuestiones geográficas y presupuestarias, la extensión de la red eléctrica no resulta viable en muchos sectores de la provincia. Por este motivo, se propone avanzar con energías alternativas como la renovable.

“La solución en este caso no es llevar el tendido de red eléctrica porque es muy costoso y geográficamente incluso imposible en algunos lugares”, aseguró Obreque. “La solución en este caso no es llevar el tendido de red eléctrica porque es muy costoso y geográficamente incluso imposible en algunos lugares”, aseguró Obreque.

La alternativa es la instalación de paneles solares con baterías, lo que permitiría cubrir necesidades básicas como iluminación, refrigeración de alimentos y conectividad.

diputada mpn cielubi obreque Gentileza Legislatura de Neuquén

Actualmente, muchas de estas familias dependen de métodos precarios para subsistir sin electricidad. Sobre esto, la legisladora advirtió: “Estos pobladores se energizan con kerosén o queman, poniendo en riesgo su salud, su vida y sin posibilidades reales de desarrollo”.

“Refrigerar un alimento pasa a ser un peligro sin suministro eléctrico”, remarcó. “Refrigerar un alimento pasa a ser un peligro sin suministro eléctrico”, remarcó.

La falta de energía impacta directamente en la calidad de vida y en las posibilidades productivas de quienes viven en la ruralidad, muchas veces dedicados a la cría de animales o a la elaboración de artesanías.

Financiamiento sin costo para las familias

La iniciativa contempla además el financiamiento. Se propone el acceso a fondos internacionales no reembolsables, destinados a este tipo de políticas públicas. “Son fondos sin retorno, pensados para situaciones donde se sabe que no va a haber posibilidad de reintegro por parte del poblador rural”, explicó Obreque.

Esto permitiría que los kits sean entregados sin costo, considerando que muchas de estas familias no cuentan con ingresos formales ni acceso al sistema bancario.

kit fotovoltaico imagen ilustrativa 2 Foto ilustrativa

La diputada resaltó que este proyecto pone en evidencia una contradicción: Neuquén es una de las principales provincias productoras de energía del país, pero aún mantiene sectores sin acceso a electricidad.

“Pensar en las distintas realidades de nuestra provincia también es entender que hay pobladores que no tienen acceso a un servicio básico que en otras ciudades se da por sentado”, concluyó Obreque.