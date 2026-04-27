La empresa energética provincial impulsa microrredes con energía solar y baterías. Lo probarán en una localidad que hoy depende de dos motores a gasoil.

Chubut: cómo es el plan para terminar con los problemas de electricidad en pueblos alejados.

El gobierno de Chubut formalizó la puesta en marcha de un esquema energético inédito para una localidad de la meseta central de la Patagonia que hoy depende exclusivamente de grupos electrógenos a gasoil, con todos los inconvenientes que esto implica para el suministro de electricidad .

La iniciativa, canalizada a través de la Empresa Provincial de Energía del Chubut (EPECH) , contempla una inversión de $8.400 millones y apunta a reemplazar ese modelo por una Microred Inteligente que combina generación solar, almacenamiento en baterías y respaldo con un sistema térmico como el que ahora se usa como único mecanismo.

El lugar donde se hará la prueba piloto del proyecto es Paso de Indios , un municipio de la meseta chubutense que opera completamente aislado del sistema eléctrico interconectado.

Actualmente, la red local depende de dos motores alquilados —los equipos originales, que trabajaron durante 15 años, se averiaron— en un esquema que genera altos costos por combustibles, aceites y logística de mantenimiento.

La nueva infraestructura incluirá la construcción de un centro de control con monitoreo remoto en tiempo real.

Cómo funcionará el sistema

El núcleo del proyecto es un Parque Solar Fotovoltaico de 2,8 MWp compuesto por 4.680 paneles Trina Solar de 615 Wp cada uno, montados sobre 130 estructuras fijas con orientación Norte-Sur.

La energía generada será convertida mediante 8 inversores Huawei de 330 kVA y elevada a media tensión para su distribución local.

La zona de Plaza Triángulo, en Paso de Indios, donde murió atropellado un chico de Trelew Paso de Indios, en Chubut.

La generación solar se complementa con un sistema de almacenamiento en baterías (BESS) Huawei Luna de 5 MWh, que permitirá gestionar la intermitencia propia de la energía fotovoltaica y asegurar suministro durante períodos de baja irradiación del sol.

El tercer componente es la generación de respaldo a combustión, para cubrir picos o contingencias que las otras dos fuentes no puedan absorber.

El conjunto seguirá operando como una red híbrida aislada (off-grid), pero lo que ahora es la unica fuente de energía quedará como un respaldo para el nuevo sistema de electricidad limpia.

La energía solar y un fuerte ahorro

La demanda anual de Paso de Indios se estima en 3.438 MWh. De ese total, 1.457 MWh serán cubiertos por generación solar, 1.251 MWh por las baterías y 730 MWh por la generación térmica de respaldo.

El resultado proyectado es un incremento del 20% en la participación de fuentes renovables y una caída en el costo de generación de USD 570 a USD 150 por megavatio.

Los responsables de la iniciativa estiman que este sistema pemitirá responder al crecimiento de la localidad previsto para los próximos 20 años.

Prueba piloto en Chubut

Más allá de Paso de Indios, el proyecto está planteado como un modelo replicable en otras localidades aisladas de Chubut, donde extender la red tradicional resulta técnicamente inviable.

También para en sectores productivos electrointensivos del ámbito privado.

La construcción del parque solar comenzará en la primera semana de junio y se prevé que esté terminada en febrero de 2027.

Ignacio Torres - gobernador de Chubut - EPECH El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el gerente general de EPECH, durante la presentación del plan.

En la presentación de la iniciativa, el gerente general de EPECH, Sebastián De la Vallina, remarcó que el esquema actual "requiere combustible y emite CO, con costos operativos muy elevados".

El directivo agregó que los motores alquilados "van a ser reemplazados por un sistema que permitirá alcanzar una generación de 2,8 megavatios de energía limpia y segura".

"Motores a gasoil ineficientes"

Por su parte, el gobernador Ignacio Torres, quien firmó el convenio junto a De la Vallina en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno en Rawson, señaló que la provincia "aún tiene pueblos aislados energéticamente, conectados a motores a gasoil que son ineficientes".

Torres advirtió que "llama la atención que durante muchos años se haya sostenido un sistema energético arcaico, caro e ineficiente, que además no brinda un buen servicio", y vaticinó que el proyecto "será un caso de éxito que luego podrá replicarse, incluso en el sector privado".