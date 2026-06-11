Una familia de Esquel que vivía con autorización en una casa de madera de un predio municipal perdió todo. Les alquilarán una vivienda transitoria.

Salieron con lo puesto y se salvaron del incendio, pero sus 5 mascotas quedaron atrapadas y murieron.

Un incendio destruyó por completo una casa de madera de Esquel este jueves 11 de junio de 2026 a la mañana y la familia que la ocupaba logró salvarse de milagro, pero poco pudo hacer por sus cinco mascotas, que murieron alcanzadas por las llamas.

La familia Cárcamo, un matrimonio y cuatro hijos menores , alcanzó a salir con lo puesto mientras el fuego consumía rápidamente la casa del barrio Lennart Englund , en la ciudad cordillerana de Chubut, vecina a una junta vecinal y dentro de un predio municipal que ocupaban con autorización..

Los menores, un bebé de apenas un año y medio , una niña de 12, otra de 10 y un nene de 8, pudieron ser sacados a tiempo de la estructura en llamas.

Pero el perrito de apenas cinco meses y los cuatro gatos de la familia quedaron atrapadas en el interior. No lograron escapar y murieron.

"Quedamos sin nada, solo con lo puesto"

El alerta llegó a los Bomberos Voluntarios pasadas las 9. Junto a ellos trabajaron efectivos policiales y el presidente de la Junta Vecinal del barrio, Juan Sepúlveda.

El fuego se extendió con tanta rapidez, que se propagó parcialmente a una construcción lindante, aunque sin consecuencias graves para sus habitantes.

Las pérdidas materiales fueron totales. "Quedamos sin nada, sin nada. Quedamos solo con lo puesto", sintetizó la mujer de la familia en diálogo con EQSNotas.

Incendio casa Esquell - mascotas - jornada 2 La familia perdió todo por el fuego, que se propagó parcialmente a una casa lindera. Diario Jornada

Antes de salir corriendo en plena urgencia, la mujer tuvo el reflejo de detenerse para tomar una medida preventiva.

"Es lo único que pude hacer; bajar la llave de paso del gas al salir para que no se prendiera fuego toda la cuadra", explicó.

Los vecinos del barrio acudieron de inmediato con ropa y ayuda para los damnificados.

“Las llamaradas me quemaron toda la espalda”

El padre de la familia intentó ingresar nuevamente para rescatar algunas pertenencias mientras el fuego avanzaba. Pero no hubo forma.

"Las llamaradas me quemaron toda la espalda", contó.

Por su parte, el jefe de la junta vecinal confirmó: "Se quemaron las mascotas, todo".

Investigan la causa del incendio

Las pericias continuaban en pasado el mediodía y todavía no había certezas sobre cómo se originó el fuego.

La hipótesis preliminar apunta a un artefacto que quedó encendido o a un cortocircuito en las instalaciones eléctricas.

La familia fue la principal fuente para establecer esa posibilidad.

"Son artefactos viejos. Por ahí nosotros lo queríamos prender y hacían explosiones, así que decidimos calefaccionarnos con la cocina a gas", explicó el padre de la familia.

Incendio casa madera Esquel - intendente - jornada El intendente de Esquel, Matías Taccetta, estuvo en el lugar del incendio. Diario Jornada

La vivienda de madera en la que se habían instalado con autorización de las autoridades locales y había sido refaccionada de manera gradual con recursos propios.

Cárcamo trabaja en recolección de residuos con un contrato con la Municipalidad de Esquel. "Queríamos mejorar para nosotros y para nuestros hijos. Desgraciadamente, pasó lo que pasó", se lamentó.

Diez años esperando una vivienda

La vivienda destruida forma parte del inmueble de la sede vecinal del barrio. La familia la habitaba con autorización municipal, bajo un compromiso de solución habitacional que nunca llegó.

"Hace 10 años que esperamos una solución", afirmó Sepúlveda, quien también cuestionó que el fuego se extendió a la casa vecina antes de que los bomberos llegaran al lugar.

El intendente Matías Taccetta y la secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, Fabiana Vázquez, se hicieron presentes en el lugar.

La funcionaria anunció que el municipio alquilará una vivienda transitoria para el grupo familiar y dispuso asistencia inmediata con ropa y calzado.

"Junto al intendente Taccetta y otras áreas, ya estamos para brindar una respuesta inmediata a los damnificados", afirmó Vázquez.