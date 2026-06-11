Es dominicano y lo echaron del país por narco, pero volvió y retomó el negocio: cayó con un kilo de cocaína

La justicia federal lo siguió durante más de un mes en Comodoro Rivadavia, donde proveía a una red de narcomenudeo. Sus fallidas maniobras para pasar inadvertido.

Es dominicano y en 2025 lo echaron del país por narco, pero volvió y retomó el negocio: cayó con un kilo de cocaína

La División Drogas y Leyes Especiales de la policía de Chubut , respondiendo a un operativo ordenado por la justicia federal, desarticuló una presunta organización narco dedicada a la venta de cocaína en Comodoro Rivadavia y detuvo a dos personas.

La investigación, bautizada "Operativo El Extraditado", se extendió durante aproximadamente un mes y contó con la intervención de la Unidad Fiscal Federal local.

El principal sospechoso es un ciudadano de nacionalidad dominicana al que los investigadores identificaron como uno de los principales proveedores de cocaína de la banda y quien no solo ya tiene un grueso prontuario, sino que había sido expulsado del país .

El hombre ya registraba antecedentes vinculados al narcotráfico en la provincia: contaba con una condena por confabulación para el comercio de estupefacientes y otra causa por lesiones con arma de fuego.

El operativo se difundió a pocos días de una reunión entre autoridades provinciales y nacionales de Seguridad, además de jefes policiales, para articular medidas conjuntas, mientras la gestión del gobernador Ignacio Torres viene reclamando que se aplique la ley antimafias en la provincia y la desfederalización del delito de narcomenudeo para poder intervenir con la justicia provincial.

El regreso: siempre de noche y con la cara cubierta

En julio de 2025, la Dirección Nacional de Migraciones había dispuesto su deportación del territorio argentino y le prohibió el reingreso.

Sin embargo, según determinó la pesquisa, el sospechoso volvió al país pese a esa restricción y retomó la actividad delictiva en la ciudad petrolera.

Durante las tareas de seguimiento, los investigadores advirtieron que el hombre realizaba distintas maniobras para evitar ser identificado.

Ocultaba gran parte de su rostro, se movilizaba en moto y la mayoría de sus movimientos por la ciudad los hacía durante la noche.

La precaución, sin embargo, no le alcanzó para eludir la investigación que lo puso otra vez en la mira.

Kiosco narco en Comodoro Rivadavia

La organización operaba bajo la modalidad de narcomenudeo en una vivienda del barrio Ceferino de Comodoro Rivadavia.

A través de tareas de vigilancia, los efectivos comprobaron un flujo constante de personas que concurrían al lugar para adquirir droga.

Narco dominicano detenido en Comodoro Rivadavia - cocaina En uno de los tres allanamientos, hallaron un kilo de cocaína.

A partir de ese seguimiento, los investigadores terminaron de identificar al sospechoso dominicano como el proveedor que abastecía el punto de venta.

Con los elementos reunidos, la Justicia Federal autorizó tres allanamientos que se ejecutaron este jueves 11 de junio de 2026 por la mañana en viviendas ubicadas en los barrios Ceferino, Standard Norte y José Fuchs.

Uno de los hallazgos más relevantes de la operación se produjo en este último barrio, donde parte de la droga estaba almacenada.

Un kilo de cocaína, municiones y narcomenudeo

En los procedimientos se incautó un kilo de cocaína, veinte dosis de cannabis sativa, tres balanzas digitales de precisión y creatina utilizada para el estiramiento de la droga.

También secuestraron cincuenta municiones calibre 9 milímetros y cargadores para arma de fuego, elementos que revelan el grado de organización de la banda.

Por disposición de la Justicia Federal, los dos detenidos quedaron alojados en dependencias policiales mientras la causa continúa su trámite ante la Unidad Fiscal Federal de Comodoro Rivadavia.

Qué dice la ley para quien vuelve tras haber sido echado

La expulsión del sospechoso dominicano se enmarca en la Ley de Migraciones N° 25.871, que habilita a la Dirección Nacional de Migraciones a cancelar la residencia de un extranjero y ordenar su deportación cuando este cuenta con condenas penales por delitos dolosos.

La norma establece que, una vez ejecutada la expulsión por esa causal, la prohibición de reingreso al territorio argentino no puede ser inferior a ocho años. Tras la reforma introducida por el DNU 366/2025 del gobierno de Javier Milei, esa prohibición pasó a ser automática y permanente en los casos vinculados a delitos dolosos.

Reingresar al país en

Narco dominicano detenido en Comodoro Rivadavia - municiones Algunas de las municiones que hallaron en uno de los allanamientos vinculados a la investigación de la red de menudeo en Comodoro Rivadavia.

de esa prohibición constituye en sí mismo una irregularidad migratoria y agrava la situación procesal del expulsado.

La ley prevé que quien vuelva sin autorización puede ser retenido y expulsado de forma inmediata, sin necesidad de un nuevo proceso administrativo. A eso se suma que el reingreso ilegal se convierte en un elemento de cargo adicional en cualquier causa penal posterior, ya que evidencia la voluntad deliberada de eludir una medida judicial y administrativa firme.

En la práctica, la detención del sospechoso en Comodoro Rivadavia implica que la Justicia Federal deberá resolver no solo la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes, sino también su situación migratoria irregular, dado que el hombre se encontraba en el país de manera prohibida desde julio de 2025.