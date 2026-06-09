El ministro de Seguridad de Chubut, sobre los presos VIP en una alcaidía: "Parecía El Marginal"

Reveló los lujos que hallaron en las celdas durante un allanamiento, luego de la suspensión del comisario jefe por presunta connivencia con los presos.

Un ministro de Chubut, sobre los presos VIP en una alcaidía: "Parecía El Marginal".

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut , Héctor Iturrioz, dio nuevos detalles del escándalo en la Alcaidía policial de Comodoro Rivadavia , donde en paralelo a la suspensión del comisario jefe por presunta connivencia con los presos, hubo un allanamiento que dejó al descubierto un régimen de privilegios ilegales para algunos detenidos.

En una entrevista con la radio LU20, el funcionario provincial dio nuevos detalles del caso, al describir lo que encontraron en algunas celdas del centro de detención que depende de la policía provincial.

Iturrioz lanzó una frase que sintetizó todo: "La Alcaidía parecía El Marginal ", dijo en referencia a la popular serie televisiva que contaba las andanzas de “Los Borges” adentro de un penal, con la complicidad de un jefe carcelario muy permeable a los “favores”, interpretado por Gerardo Romano.

Las declaraciones se produjeron en el contexto de una creciente preocupación en la ciudad petrolera por la escalada de la violencia entere bandas del crimen organizado que atemorizan a varios barrios, y la reciente muerte de Brian Silva, un joven de 28 años que pasó más de 40 días agonizando en un hospital luego de ser baleado.

Qué encontraron en la alcaidía de Comodoro Rivadavia

El allanamiento que parece confirmar las sospechas que habían generado la suspensión del comisario a cargo de la alcaidía se realizó el 4 de junio en los pabellones 3 y 4 de la dependencia, con participación del grupo especial DOE de Trelew y la Guardia de Infantería.

Alcaidía de Comodoro Rivadavia La alcaidia policial de Comodoro Rivadavia.

Lo que hallaron adentro contradijo toda lógica penitenciaria: bolsas de boxeo con guantines en salas de entrenamiento, una celda reconvertida en cocina y depósito, y una sala íntima habilitada exclusivamente para uno de los internos.

Iturrioz describió esa habitación con llamativa precisión.

“Un colchón que no tengo en mi casa”

"Había una sala íntima exclusiva para un detenido", relató.

Y agregó: "Tenía un colchón que no tengo yo en mi casa, un baño nuevo, un televisor gigante".

"Todos saben la necesidad de celdas que tenemos y había sectores destinados exclusivamente a privilegios", protestó el ministro.

Entre los objetos secuestrados también se contaron celulares, una PlayStation 5, un horno eléctrico con microondas y una heladera, según confió a Diario Crónica el director de Seguridad, comisario mayor Omar Delgado.

Comisario suspendido

El responsable directo de la dependencia, el comisario mayor José Leonardo Fernández, fue apartado preventivamente de su cargo por 60 días.

La investigación había sido iniciada el 26 de abril por el Ministerio Público Fiscal y una semana después derivó en las medidas disciplinarias tomadas por la jefatura de la fuerza provincial.

Comisario mayor José Leonardo Fernández, jefe de la alcaidía de Comodoro Rivadavia desplazado por beneficiar a presos.

La instrucción está a cargo del jefe de fiscales Cristian Olazábal y fue autorizada por la jueza penal María Laura Borges.

Las hipótesis delictivas que analiza la justicia son cohecho y enriquecimiento ilícito.

Fuerte acusación a la justicia federal

El ministro Iturrioz sostuvo que la presunta connivencia entre el jefe policial y el detenido no era un secreto para la justicia federal, que según señaló "lo sabía hace muchísimo tiempo".

Detalló que existían escuchas telefónicas donde se le indicaba a la madre de un interno a qué hora concurrir y qué le iba a dejar pasar el comisario al interior de la alcaidía. "Esa escucha tenía diez meses", precisó.

El detenido que habría gozado de los mayores privilegios está vinculado, según trascendió de fuentes oficiales, a hechos de violencia ocurridos en Comodoro Rivadavia, aunque la fiscalía no brindó más detalles para resguardar el avance de la causa.

Comodoro Rivadavia y el fantasma de Rosario

Las revelaciones sobre la Alcaidía se dieron en el marco de un diagnóstico más amplio que el propio Iturrioz trazó sobre la situación de seguridad en la ciudad.

Comodoro acumula ocho homicidios confirmados en lo que va de 2026, buena parte de ellos supuestamente vinculados al enfrentamiento entre los clanes Vera y Nieves por el control territorial del narcotráfico.

Iturrioz.jpg Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad y Justicia de Chubut.

El funcionario apuntó contra el Ministerio Público Fiscal por el rechazo sistemático de pedidos de allanamiento.

Y puso como ejemplo el caso de Luis Damián Uribe: su allanamiento fue rechazado y el hombre terminó protagonizando múltiples episodios armados, incluyendo el ataque donde murió su pareja, Mariana Calfuquir, de 33 años y embarazada de dos meses. "Nos decían que eran pobres angelitos", ironizó.

En su momento, cuando ocurrió ese crimen, el ministro reveló que de más de 30 solicitudes de allanamientos, solo fueron autorizadas 16. Uno de los que quedó afuera fue Uribe.

"Si los fiscales siguen rechazando allanamientos, vamos a ser Rosario", sentenció ahora.

La frase respaldó las advertencias que días antes había formulado el fiscal Martín Cárcamo, quien también había comparado el rumbo de la ciudad con el de Rosario.

Articulación con Nación

Para el titular de Seguridad, la solución pasa por una mayor coordinación entre fuerzas de seguridad y fiscalías, la intervención de la PROCUNAR —Procuraduría de Narcocriminalidad— y el avance hacia la desfederalización del narcomenudeo.

Según detalló, actualmente cada organismo investiga por separado distintos aspectos de las organizaciones criminales y eso termina favoreciendo a las bandas.

Asesinato de Rodrigo Nieves en Comodoro Rivadavia - Chubut - doble homicidio El crimen a tiros de Rodrigo Nieves, en Comodoro Rivadavia, uno de los recientes episodios presuntamente vinculados a la guerra de mafias en la ciudad.

“El federal dice ‘yo investigo solamente el tráfico de estupefacientes’. Entonces la justicia provincial investiga el muerto, la fuerza federal investiga una banda, la provincial investiga otra y no intercambiamos información”, cuestionó el ministro.

“La idea es que PROCUNAR, que es una fiscalía especializada muy prestigiosa y que tuvo éxito en Rosario y otros lugares del país, estudie el caso de Comodoro en conjunto con las fiscalías provinciales”, explicó.

"Las bandas delincuentes no tienen jurisdicciones ni competencias. Nosotros les hacemos un favor trabajando desunidos y desorganizados", concluyó.

Iturroz habló luego de reunirse con autoridades nacionales, entre ellas representantes de la Procuración General y fuerzas federales, donde el foco principal fue precisamente la situación de inseguridad y narcocriminalidad en la ciudad petrolera de Chubut, y la posibilidad de coordinar esfuerzos para combatirlas.