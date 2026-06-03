Uno de los acusados del homicidio de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio en Comodoro Rivadavia fue sobreseído. Queda un imputado y ahora buscan otro cómplice.

Doble crimen mafioso en Chubut: tras una pericia, soltaron a un hombre que había sido detenido por error.

La Justicia de Chubut sobreseyó y liberó a Eric Isaac Encina , uno de los dos hombres que estaban imputados por el doble homicidio de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio , ocurrido el 22 de abril de 2026 en Comodoro Rivadavia .

En cambio, pese al pedido de su defensa, se mantuvo la imputación sobre Nadir Vera, uno de los principales acusados, que permanecerá bajo prisión preventiva.

Vera ,de 30 años, se encuentra bajo arresto desde el 30 de abril, cuando lo detuvieron durante un megaoperativo que incluyó 16 allanamientos en Comodoro Rivadavia.

Integrante de una familia muy vinculada con el delito en la ciudad y enfrentada con el clan Nieves -otra familia del hampa comodorense- “Ñoqui” Vera es señalado como uno de los presuntos coautores del ataque ocurrido en la esquina de Vuelta de Obligado y La Prensa, donde el automóvil en el que se encontraban Rodrigo Nieves y su pareja fue acribillado con al menos 13 disparos efectuados desde otro vehículo.

Rodrigo Nieves 1200 Rodrigo Nieves, una de las víctimas del doble crimen de Comodoro Rivadavia.

El sobreseimiento de Encina fue solicitado por el fiscal Julio Puentes, tras conocerse los resultados de la pericia scopométrica que comparó las características físicas del acusado con las imágenes obtenidas a través de cámaras de seguridad en la zona del crimen, y llegó a la conclusión de que no había coincidencia.

El abogado público a cargo de la defensa de Encina simplemente acompañó el pedido de la Fiscalía, que el juez penal Martín Cosmaro aprobó, por lo cual el hombre hasta entonces acusado del homicidio quedó inmediatamente en libertad.

Riesgos de fuga y entorpecimiento

Respecto de la prisión preventiva que pesa sobre Nadir Vera, el juez resolvió mantenerla, en principio, por un plazo de cuatro meses, haciendo lugar a la solicitud de la Fiscalía -Puentes había pedido seis meses, mientras la defensa reclamó que se lo pasara a domiciliaria- basada en los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, y en que existen elementos firmes que permiten presumir que el imputado estuvo vinculado con el crimen.

El fiscal sostuvo que una eventual liberación de Vera podría afectar testimonios clave para la causa y remarcó la expectativa de una pena de cumplimento efectivo en caso de que se lo condene.

Agustina Asencio El doble homicidio mafioso en Chubut y Agustina Asencio, la chica que murió solo porque estaba allí.

Con Encina sobreseído, los investigadores ahora buscan determinar, si Vera fue una de las personas que les dispararon a Nieves y Agustina, quién fue la otra.

Una larga lista de crímenes en Comodoro Rivadavia

Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, inequívocamente había dos ocupantes en el Volkswagen Vento desde el cual salieron las balas que mataron a los dos integrantes de la pareja dentro de su Peugeot 206.

Rodrigo Nieves tenía importantes antecedentes penales y al día siguiente del crimen debía declarar en un juicio por el asesinato de su hermano Matías, por el cual está detenido e imputado Agustín Vera, a quien se lo investiga también como posible partícipe intelectual del doble homicidio.

Mientras los Nieves y los Vera arrastran una historia de más de una década de enfrentamientos mafiosos en Comodoro Rivadavia, con más de media docena de muertes, distinta es la situación de Agustina Asencio.

La otra víctima del crimen era una empleada municipal que había conocido a Rodrigo apenas unos días antes y no tenía ninguna relación con las familias.