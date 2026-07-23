Hallaron muerto al marinero que cayó al mar: el afligido testimonio de un colega en plena búsqueda

Haldi Morales tenía 50 años y era de Sierra Grande. Unos 40 barcos se habían movilizado con la esperanza de rescatarlo. Se investgan las causas del accidente.

Hallaron muerto al marinero que cayó al mar en Chubut: el afligido testimonio de un colega en plena búsqueda.

El cuerpo del marinero que cayó al mar durante la mañana de este jueves 23 de julio de 2026 frente a las costas de Chubut fue hallado sin vida alrededor de las 15 horas, tras un amplio operativo de búsqueda que había reunido a unas 40 embarcaciones pesqueras.

El hallazgo lo realizó la tripulación del buque "Magdalena" , uno de los muchos que en cuanto se comunicó la emergencia, dejó las operaciones de lado y se concentró en un rastrillaje desesperado y contrarreloj, que tuvo el peor final.

El tripulante accidentado fue identificado como Haldi Morales , de 50 años , oriundo de la ciudad rionegrina de Sierra Grande . Se desempeñaba a bordo del pesquero "Cabo Vírgenes" , que al momento del accidente navegaba en altamar, a unas 15 horas de distancia de Puerto Madryn .

Cómo se activó la búsqueda

El incidente había ocurrido alrededor de las diez y media de la mañana, cuando Morales cayó al agua durante una maniobra a bordo del buque.

Un compañero de tripulación advirtió la caída y dio aviso de inmediato, lo que activó un protocolo de emergencia y movilizó de forma inmediata a los barcos que operaban en las cercanías.

La alerta también fue comunicada a la Prefectura Naval Argentina, que puso en marcha el operativo previsto para este tipo de casos en una de las zonas de mayor actividad pesquera de la Patagonia.

Sin embargo, fueron los propios pesqueros de la zona los que respondieron primero, y de forma masiva. Y por la extensa distancia a la costa, las primeras y cruciales horas de búsqueda estuvieron exclusivamente a su cargo, en medio de un clima hostil.

El video de la angustiosa búsqueda

Mientras las unidades de la fuerza federal se dirigían al lugar, los buques de la flota amarilla iniciaron el rastrillaje en superficie con la esperanza de encontrar a Morales con vida, hasta que se juntaron -según iformaron medios chubutenses pasado el mediodía- unos 40 buques.

La radio LU17 compartió en sus redes el video que un tripulante de uno de esos pesqueros envió desde alta mar, en pleno operativo.

En las imágenes se ve a decenas de barcos surcando las olas en medio de un clima hostil y con visibilidad reducida.

“Se cayó otro marinero al mar. Lo estamos buscando todos. Encima está lloviendo, la puta que lo parió”, se le escucha decir angusiosamente a la persona que filma con el celular un paisaje gris.

En la secuencia se advierte también el recurso utilizado en la emergencia por los barcos pesqueros, que largaban sus redes a media agua, en una maniobra habitual para asistir en la búsqueda de personas desaparecidas en el mar.

Las tareas, efectivamente, se desarrollaron bajo lluvias que habían motivado una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional.

El desenlace que nadie quería

Pasadas varias horas sin resultados positivos, el hallazgo se confirmó finalmente cuando la tripulación del "Magdalena" localizó el cuerpo del marinero.

Tras la confirmación, se notificó a las autoridades marítimas y judiciales correspondientes, que ahora deberán establecer las circunstancias exactas en las que se produjo la caída de Morales desde el "Cabo Vírgenes".

Antes del hallazgo, los familiares del tripulante accidentado ya habían sido contactados por las autoridades y eran mantenidos al tanto de la situación.

Hasta el momento de la comunicación del hallazgo del cuerpó, no había versiones oficiales sobre cómo pudo haberse producido un incidente que ahora será materia de investigación. Y que pese al comprometido esfuerzo colectivo de los trabajadores de la pesca, tuvo un desenlace fatal.