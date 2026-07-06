Prefectura Naval Argentina dio por terminada la búsqueda en la zona de Puerto Deseado, luego de una semana sin resultados.

Santa Cruz: tras la desaparición de un marinero, investigan cómo se cayó al mar desde un buque pesquero.

Después de una semana sin indicios de Juan Carlos Gutiérrez , el marinero de 46 años que cayó al agua y desapareció cerca de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, concluyó la búsqueda oficial de Prefectura Naval Argentina y el caso ingresa en la etapa pre judicial, mientras las tripulaciones del buque pesquero Luca Mario -donde trabajaba Gutiérrez- y del Ponte de Rande, de la misma compañía, continuaban intentando hallar al pescador desaparecido.

De acuerdo con el punto de vista de especialistas en derecho laboral y accidentes, la principal responsabilidad podría recaer sobre la empresa Solimeno , en caso de que se comprobara un ncumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

Gutiérrez era correntino, de la ciudad de Empedrado, y trabajaba desde hace 24 años para la firma pesquera.

Santa Cruz: así fue el accidente en altamar

Los hechos que derivaron en el accidente ocurrieron cerca de las 17 del lunes 30 de junio.

Según detalló el medio especializado Pescare, la tripulación estaba recogiendo las redes cuando se produjo un problema en el lado de la embarcación donde trabajaba Gutiérrez, lo que obligó a continuar la tarea de izado de la red por el otro lado.

Gutiérrez, entonces, cambió de sector para ayudar a sus compañeros. En ese contexto, subió a la red que ya estaba en cubierta.

Gutiérrez desapareció cerca de Puerto Deseado,

Entonces se rompió una de las sogas que sujetaban el borde de la red y, debido al impulso que llevaba y a su propio peso, la red volvió a deslizarse hacia el mar. En ese movimiento, una de las botas de Gutiérrez quedó atrapada entre las mallas.

Tres compañeros intentaron sujetarlo para evitar que cayera al agua pero resultó imposible.

Desde ese momento se activaron los protocolos de hombre al agua, y el capitán del Luca Mario dio aviso a la autoridad marítima y la Prefectura Naval Argentina, que dispuso dispuso un operativo SAR (de búsqueda y rescate, por su sigla en inglés: “search and rescue”).

El propio Luca Mario y otros cuatro buques participaron del operativo, con apoyo aéreo, pero la búsqueda fue infructuosa.

Causa judicial y polémica con el sindicato

Respecto de lo que podría surgir de la investigación judicial, el abogado especialista en derecho laboral y accidentología Nicolás Schick indicó que tanto la empresa pesquera como el armador del buque y la ART tendrían responsabilidad civil por la muerte del marinero.

Búsqueda de un marinero desaparecido en Puerto Deseado.

En cambio, consideró que, en principio, no existiría un delito directo en lo que respecta a una eventual causa penal, si el hecho fue consecuencia de un accidente.

También se expresó acerca de lo ocurrido el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que responsabilizó al capitán del Luca Mario de haber desoído advertencias de la Prefectura sobre el temporal en Santa Cruz, para continuar con la pesca de langostino. La denuncia sindical podría ser incorporada a la investigación en curso.

La denuncia del SOMU generó una respuesta de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, cuyo secretario general, Jorge Frías, cuestionó el planteo, pidió “prudencia” y esperar el resultado de la investigación antes de atribuir responsabilidades, aclarando, no obstante, que el capitán del Luca Mario no forma parte de la Asociación.