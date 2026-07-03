Lo juzgan por atropellar y dejar abandonado a un joven en Caleta Olivia, Santa Cruz. El miércoles próximo se conocerá la sentencia

Confirmaron que el sobrino del Roña Castro iba a casi 100 km/h y piden 5 años de cárcel por homicidio.

El fiscal de Santa Cruz que lleva adelante la acusación contra Manuel Castro p idió 5 años de prisión efectiva para el sobrino del ex campeón mundial de boxeo Jorge “Roña” Castro, en el juicio en el que se lo acusa de haber atropellado y abandonado a Jonathan Carabajal, un joven de 24 años que murió a causa de las heridas, en la ciudad de Caleta Olivia.

En los alegatos finales del juicio, el fiscal de Cámara, Carlos Rearte , sostuvo que las pruebas incorporadas al juicio contradicen la versión de Castro según la cual conducía una Ford EcoSport “a 40 o 50 kilómetros por hora” cuando Carabajal se le “apareció de golpe”.

Según explicó el fiscal, las pericias accidentológicas determinaron que Castro circulaba a aproximadamente 94 kilómetros por hora al momento del impacto, en plena zona urbana de Caleta Olivia.

Por otra parte, recordó que el análisis realizado al conductor arrojó 0,11 gramos de alcohol por litro de sangre. En su alegato ante los jueces, Castro reconoció que venía de un cumpleaños donde había tomado “una copa de vino”.

En base a estos elementos, Rearte pidió una condena de cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación para conducir, por el delito de homicidio culposo agravado.

El veredicto de los jueces Griselda Bard, Juan Pablo Olivera y Mario Albarrán se conocerá el próximo miércoles 8 de julio a las 12.

Qué dijo la defensa de Castro

El abogado defensor del imputado, Franco Mansilla, cuestionó la reconstrucción de la Fiscalía e insistió en que, de acuerdo con su interpretación de las pericias, Castro circulaba a entre 45 y 55 kilómetros por hora.

Basándose en eso, pidió que, en caso de que hubiera una condena, fuera de tres años de prisión, que el sobrino del ex campeón del mundo podría cumplir fuera de la cárcel.

El abogado también destacó que el pedido de disculpas formulado por Castro durante el juicio “fue sincero” y expresó, en referencia a los familiares del acusado, que "también hay una familia que sufre".

"Mi hijo no era una cosa"

Durante la audiencia había prestado testimonio Ana Mendoza, madre de Carabajal, quien recordó que un día antes su hijo habría cumplido 28 años un día antes de la audiencia.

Jonathan Carabajal instantes antes de ser atropellado en Caleta Olivia, en mayo de 2022.

Mendoza cuestionó a Castro por no haber asistido a su víctima después de atropellarlo -algo que quedó registrado por cámaras de seguridad- y enfatizó que su hijo “no era una cosa, era una persona con un futuro”.

La madre del joven reclamó justicia y rechazó el pedido de reducción de pena realizado por la defensa. Finalizó su intervención diciendo “yo te perdono de corazón, porque soy hija de Dios. Pero esto no es justo”.

El hecho por el que juzgan al sobrino del "Roña"

El episodio por el cual se lo juzga a Manuel Castro ocurrió en la madrugada del 15 de mayo de 2022.

En la filmación que la Fiscalía presentó como prueba, se ve que cuando la Ford EcoSport blanca impacta con el cuerpo de Carabajal, que estaba cruzando la calle, y lo arrastra varios metros.

Posteriormente, el conductor se baja del vehículo, chequea a la víctima, vuelve al interior del auto y escapa.

A partir del análisis de las imágenes, la Policía de Caleta Olivia identificó y halló al sobrino del boxeador.