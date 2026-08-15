Barajar de nuevo: cómo se reorganiza el Movimiento Popular Neuquino tras perder el monopolio del poder

El impacto de abril del 2023 en los partidos políticos que durante décadas “fueron parte del Poder”. El MPN, sus dilemas existenciales y la búsqueda de una identidad a tono con los “nuevos tiempos”.

Desde abril del 2023, la política neuquina transita un laboratorio de reconfiguración inédito. Así lo demuestran el estado de debilitamiento en el que han quedado los partidos políticos que durante décadas intercalaban “la representatividad” según la época y el color de los sellos dominantes a nivel nacional y provincial.

Con solo ejercitar la memoria y recorrer el estado actual del peronismo, el radicalismo y cuanto espacio político que antaño “fueron parte del reparto”, podemos caer en la conclusión de que la irrupción del liderazgo de Rolando Figueroa a nivel provincial, reseteo las viejas estructuras, las depuró y hoy están en una profunda búsqueda de sus nuevas identidades.

Siguiendo esta misma línea, el histórico Movimiento Popular Neuquino ( MPN ) enfrenta un proceso de ordenamiento y debate interno, bajo condiciones que jamás conoció en sus seis décadas de hegemonía: la de haber dejado atrás el monopolio del poder central. Sólo por citar un ejemplo, los intendentes han sabido leer las nuevas formas de hacer política y leyeron con precisión quirúrgica la transversalidad propuesta por el modelo político que hoy hegemoniza la política provincial, liderado por el gobernador Rolando Figueroa.

La transición: asimilar la nueva arquitectura del poder

El MPN ingresa formalmente en un período de transición, en la búsqueda de los espacios y los anticuerpos que le demanda este nuevo escenario. El proceso interno para elegir nuevas conducciones en la Junta de Gobierno y la Convención Provincial no representa la aceptación madura de que la identidad neuquina ya no se encierra en una sola sede partidaria.

El partido provincial se embarca, frente a la sociedad, en un lento proceso de jubilaciones y retiros forzados. Septiembre, será el mes en el que se tomen decisiones de cara al 2027 aggiornándose a las nuevas costumbres que en abril del 2023 llegaron para quedarse.

Gabriel Alamo será el nuevo presidente del MPN. Agustín Martínez

El modelo actual demostró que el poder no emana de un único sello, sino de la articulación de consensos. El MPN comprendió que resistir desde el dogmatismo lo conduciría a la irrelevancia. Por el contrario, optó por procesar el trasvasamiento generacional y estratégico, permitiendo que sus dirigentes barajaran de nuevo frente a una transversalidad oficialista que supo cooptar y dialogar con los territorios.

La transversalidad de Comunidad y el pragmatismo territorial

Mientras el oficialismo provincial consolida su espacio a través de Comunidad bajo la bandera de una "Neuquinidad" frentista y abierta, el MPN redefine su rol sin dramatismo. Intendentes, referentes legislativos y la militancia comprenden que la sintonía fina con la gestión provincial es indispensable para garantizar la gobernabilidad y el pulso diario de los municipios que el partido aún retiene.

Bajo este panorama, se consolida una táctica de supervivencia flexible: competir con identidad propia en los territorios, sosteniendo la mística local y la marca histórica del mapa neuquino, pero entendiendo los equilibrios que exige el esquema superior de la política provincial. Es la fórmula del realismo político frente a un oficialismo que reconfiguró el tablero con colectoras y frentes amplios.