Horóscopo de hoy, lunes 17 de agosto: predicciones para los 12 signos

Feriado, día ideal para el descanso, la introspección y disfrutar del último tramo del fin de semana largo antes de retomar la rutina.

Este lunes especial llega con el peso simbólico de una fecha patria: se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, y el feriado invita a un ritmo distinto al de un lunes habitual. Es el cierre de un fin de semana largo , y esa energía de pausa todavía se siente en el ambiente e invita a leer el horóscopo .

Al no haber obligaciones laborales para la mayoría, el foco se corre hacia lo personal: el descanso, los vínculos cercanos y los pendientes que quedaron para "cuando haya tiempo". Es un buen día para mirar hacia atrás con perspectiva, tanto en lo afectivo como en los propios proyectos, antes de que la semana retome su ritmo habitual mañana.

El consejo del día es aprovechar la pausa sin culpa: descansar también es productivo. Revisá tu signo solar y, si lo conocés, también tu ascendente, para afinar la lectura según tu momento personal.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Este feriado te cuesta un poco quedarte quieto, pero es justo lo que tu cuerpo te está pidiendo después de una semana movida. Si tenés que resolver algo laboral, dejalo para mañana; hoy no es el día. En lo afectivo, un plan tranquilo con alguien cercano rinde más que cualquier actividad de alto impacto. Date el permiso de no hacer nada productivo por unas horas.

Claves del día:

Color: Rojo ladrillo

Rojo ladrillo Número: 17

17 Palabra clave: Descanso

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Hoy disfrutás como pocos de un feriado sin agenda: comer bien, estar cómodo, no apurarte por nada. No hay mucho que resolver en lo laboral, así que aprovechá para desconectar de verdad. En el amor, un momento simple y sensorial (una buena comida, un mate compartido) fortalece el vínculo más que un gran plan. Dejate consentir hoy.

Claves del día:

Color: Verde sauce

Verde sauce Número: 4

4 Palabra clave: Placer

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Este feriado tu mente sigue activa, pero podés usarla para algo distinto a lo habitual: leer, ver algo interesante, charlar sin agenda. No hay urgencias laborales hoy, así que dejá los pendientes para mañana sin culpa. En lo afectivo, una conversación relajada con alguien querido te hace bien. Cambiá el ritmo acelerado por uno más contemplativo hoy.

Claves del día:

Color: Amarillo suave

Amarillo suave Número: 12

12 Palabra clave: Contemplación

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Hoy tu lugar preferido es tu propia casa, y este feriado te da la excusa perfecta para quedarte ahí sin culpa. No hay nada urgente que resolver en lo laboral; aprovechá para recargar energías. En las relaciones, un día en familia o con quienes más querés es justo lo que necesitás para cerrar bien el fin de semana largo. Priorizá tu bienestar hoy.

Claves del día:

Color: Azul suave

Azul suave Número: 8

8 Palabra clave: Hogar

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Este feriado patrio te conecta con algo de orgullo y pertenencia, y podés aprovecharlo para un plan que te haga sentir bien acompañado. No hay agenda laboral que atender hoy, así que dejá que el día fluya sin estructura. En el amor, ser el centro de un plan compartido con seres queridos te llena de energía positiva. Disfrutá sin necesidad de que todo gire en torno a la productividad.

Claves del día:

Color: Dorado suave

Dorado suave Número: 21

21 Palabra clave: Pertenencia

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Hoy te cuesta desconectar del todo, pero un feriado es la oportunidad perfecta para practicarlo. No hay tareas laborales urgentes; dejá la lista de pendientes cerrada por un día. En lo afectivo, un plan sin horarios ni planificación estricta te va a hacer bien, aunque al principio te genere algo de incomodidad. Date el permiso de simplemente estar.

Claves del día:

Color: Verde pálido

Verde pálido Número: 15

15 Palabra clave: Presente

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Este feriado te da el marco perfecto para buscar ese equilibrio que tanto valorás: nada de urgencias laborales, solo tiempo para vos y los tuyos. En las relaciones, hoy es un buen día para reconectar con alguien con quien el vínculo se sintió un poco distante últimamente. Elegí un plan tranquilo y estético que te haga sentir en paz. Cerrá el fin de semana largo con armonía.

Claves del día:

Color: Rosa suave

Rosa suave Número: 10

10 Palabra clave: Equilibrio

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Hoy tu necesidad de introspección encuentra el marco ideal en este día sin obligaciones. No hay nada laboral que atender; usá el tiempo para procesar lo que veniste viviendo esta semana. En lo afectivo, un momento íntimo y sincero con alguien de confianza cierra bien el fin de semana largo. Permitite estar en silencio si eso es lo que necesitás hoy.

Claves del día:

Color: Bordó

Bordó Número: 23

23 Palabra clave: Introspección

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Este feriado te tienta a hacer una escapada o al menos a romper con la rutina de algún modo. No hay agenda laboral que te ate hoy, así que aprovechá para explorar algo distinto, aunque sea cerca de casa. En el amor, un plan espontáneo con quien tenés cerca suma energía positiva al vínculo. Disfrutá del último tramo del fin de semana largo sin pensar en mañana.

Claves del día:

Color: Púrpura suave

Púrpura suave Número: 29

29 Palabra clave: Escape

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Hoy te cuesta bajar del todo el ritmo, pero un feriado patrio como este merece ser respetado como el descanso que es. No hay nada laboral urgente que resolver; dejá que la productividad espere hasta mañana. En lo afectivo, un gesto de presencia real (sin el celular, sin la cabeza en otro lado) fortalece mucho el vínculo hoy. Date permiso de no rendir cuentas por un día.

Claves del día:

Color: Gris piedra

Gris piedra Número: 19

19 Palabra clave: Permiso

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Este feriado te da tiempo libre para lo que realmente te interesa, más allá de la rutina laboral. Aprovechá el día para conectar con amigos o tu comunidad, algo que te nutre especialmente. En el amor, la libertad de armar un plan distinto hoy fortalece el vínculo sin necesidad de grandes gestos. Disfrutá del cierre del fin de semana largo a tu manera.

Claves del día:

Color: Azul cielo intenso

Azul cielo intenso Número: 26

26 Palabra clave: Libertad

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Hoy tu sensibilidad encuentra en este feriado el espacio perfecto para descansar de verdad, sin las exigencias del mundo laboral. Es un buen día para soñar despierto, crear algo sin presión o simplemente no hacer nada. En las relaciones, un momento de conexión profunda con alguien querido cierra bien el fin de semana largo. Date el permiso de fluir sin agenda hoy.

Claves del día: