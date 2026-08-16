Horóscopo del domingo 16 de Agosto: las predicciones signo por signo

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

Para este domingo 16 de agosto, el horóscopo dice que llegan noticias, anuncios y mensajes que cambian el rumbo de los eventos.

Es momento de presentar proyectos, defender tus ideas y hablar con la seguridad de quien sabe lo que merece y aporta. Todo lo que se diga esta semana tendrá más peso, porque el eclipse está preparando un cambio de narrativa.

A continuación, un repaso signo por signo con las claves en amor , dinero , trabajo y energía personal para aprovechar mejor este día.

Horóscopo del domingo 16 de agosto

Aries (21 de marzo – 19 de abril).

Con la luna en Libra en oposición a Saturno, sentirás una tensión en tus relaciones. Podrías experimentar dificultades para equilibrar tus necesidades personales con las expectativas de los demás. Este es un buen momento para reflexionar sobre tus límites y comunicarte de manera asertiva.

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

La luna en Libra te impulsará a centrarte en tu bienestar emocional y en tus relaciones. Sin embargo, la oposición a Saturno puede hacerte sentir presionado en tus responsabilidades. Este es un período para encontrar un equilibrio entre tus deseos y tus obligaciones, y es importante cuidar de ti mismo.

Géminis (del 21 de mayo al 21 de junio)

Con la luna en Libra, tu enfoque se dirigirá hacia tus conexiones sociales. Sin embargo, la oposición a Saturno puede generar tensiones en la comunicación con amigos o colegas. Este es un buen momento para ser claro sobre tus necesidades y evitar malentendidos que puedan surgir.

Cáncer (del 22 de junio al 22 de julio)

La luna en Libra te llevará a reflexionar sobre tus metas y aspiraciones. La oposición a Saturno puede hacerte sentir inseguro acerca de tus decisiones profesionales. Este es un momento para evaluar tus objetivos y asegurarte de que estén alineados con tus verdaderos deseos.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Con la luna en Libra, te sentirás motivado a explorar nuevas ideas y aprender cosas nuevas. Sin embargo, la oposición a Saturno puede hacer que te enfrentes a restricciones en tu búsqueda de conocimiento. Este es un buen momento para ser paciente y encontrar formas creativas de superar cualquier obstáculo.

Virgo (del 23 de agosto al 21 de septiembre)

La luna en Libra te llevará a centrarte en tus emociones y relaciones más cercanas. La oposición a Saturno puede generar tensiones en la comunicación con seres queridos. Este es un buen momento para ser honesto sobre tus sentimientos y establecer límites saludables en tus interacciones.

Libra (del 22 de septiembre al 22 de octubre)

Con la luna en tu signo, sentirás una fuerte necesidad de equilibrio y armonía en tu vida. Sin embargo, la oposición a Saturno puede hacerte sentir presionado por las responsabilidades. Este es un buen momento para evaluar tus prioridades y asegurarte de que estás cuidando de ti mismo mientras cumples con tus obligaciones.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La luna en Libra te impulsará a la introspección y a reflexionar sobre tus emociones. La oposición a Saturno puede hacer que te sientas inseguro o restringido en tus conexiones personales. Este es un buen momento para trabajar en tu autoconocimiento y comunicar tus necesidades de manera clara.

Sagitario (del 22 de noviembre al 22 de diciembre)

Con la luna en Libra, tu enfoque se dirigirá hacia tus relaciones y la comunicación. Sin embargo, la oposición a Saturno puede generar tensiones en tus interacciones sociales. Este es un buen momento para ser claro sobre tus intenciones y evitar conflictos innecesarios.

Capricornio (del 23 de diciembre al 21 de enero)

La luna en Libra te hará reflexionar sobre tu bienestar y tus rutinas diarias. La oposición a Saturno puede hacer que sientas la presión de tus responsabilidades. Este es un buen momento para encontrar un equilibrio entre el trabajo y el autocuidado, y para establecer límites en tu vida diaria.

Acuario (del 22 de enero al 21 de febrero)

Con la luna en Libra, tu creatividad y deseos de autoexpresión florecerán. Sin embargo, la oposición a Saturno puede generar inseguridades en tu vida personal. Este es un buen momento para ser honesto contigo mismo y comunicar tus deseos de manera clara y asertiva.

Piscis (del 22 de febrero al 20 de marzo)

La luna en Libra te llevará a centrarte en tus raíces y en tus relaciones familiares. La oposición a Saturno puede hacerte sentir presión en tus responsabilidades familiares. Este es un buen momento para encontrar un equilibrio entre tus necesidades emocionales y las expectativas de los demás.