Alerta de EE.UU. en Santa Cruz: un conocido cantante de cumbia quedó implicado en una red de abuso infantil

Un organismo internacional detectó la descarga de material ilegal en Río Gallegos. La Policía de Cibercrimen le secuestró un arsenal de dispositivos digitales en dos allanamientos.

Allanamientos por una investigación de abuso sexual infantil en Santa Cruz: el dato llegó desde Estados Unidos.

Un conocido cantante de cumbia de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz , fue detenido y notificado en una causa por presunta tenencia y divulgación de material de abuso sexual infantil, a partir de una denuncia realizada por un organismo internacional relacionado con el Congreso de los Estados Unidos.

El músico, cuya identidad fue mantenida en reserva por las autoridades policiales de la capital santacruceña, recuperó su libertad tras los trámites formales, pero se informó que permanece sujeto al proceso judicial y a disposición del magistrado interviniente.

La causa, que derivó en dos allanamientos realizados este lunes por la División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz , se originó en una serie de reportes enviados a las autoridades argentinas por el National Center for Missing and Exploited Children ( NCMEC ), un organismo internacional establecido en 1984 por el Congreso de los Estados Unidos , que trabaja en la detección de delitos vinculados a la explotación sexual de menores en entornos digitales, en todo el mundo.

Un reporte que llegó a Santa Cruz desde EE.UU.

Con la información aportada por el NCMEC, la División Cibercrimen llevó adelante tareas de inteligencia digital que permitieron reunir los elementos necesarios para solicitar las órdenes y llevar adelante los allanamientos.

La orden fue tramitada por el Juzgado de Instrucción Penal Nº 1 de Río Gallegos y, según informó el medio local La Opinión Austral, los procedimientos se realizaron en domicilios ubicados en los barrios riogalleguenses de San Benito y Prefectura Naval.

En los operativos se incautaron teléfonos celulares, notebooks, computadoras de escritorio, CPU, pendrives, memorias externas y otros soportes de almacenamiento digital.

Investigan la difusión de material de abuso sexual infantil en Río Gallegos, Santa Cruz Investigan la difusión de material de abuso sexual infantil en Río Gallegos, Santa Cruz.

También se secuestró una tarjeta de memoria en una requisa a un vehículo vinculado con el caso.

Según se informó, todo este material quedó bajo custodia y será sometido al análisis de especialistas en informática forense.

Los peritos deberán determinar si en los dispositivos existen archivos compatibles con el delito investigado, así como su origen, almacenamiento, descarga o posible distribución.

Un popular músico local entre los presuntos implicados

Dos personas fueron demoradas durante los procedimientos, entre ellos quien los medios locales señalaron como un reconocido cantante de cumbia de Río Gallegos.

Si bien ambos fueron notificados e incorporados formalmente a la causa, la Justicia no dispuso su detención preventiva. Cumplidos los plazos legales establecidos para este tipo de medidas, recuperaron la libertad y fijaron domicilio, permaneciendo a disposición del magistrado interviniente mientras se aguardan los resultados de las pericias sobre los dispositivos secuestrados.

Mientras tanto, la investigación continúa centrada en la recolección y análisis de evidencia digital, cuyos resultados serán determinantes para establecer el grado de responsabilidad de los involucrados y definir los próximos pasos procesales en la causa.

Todos los pasos del operativo fueron supervisado por autoridades de alto rango de la Policía de Santa Cruz, incluyendo al superintendente de Policía Judicial e Investigaciones, el superintendente de Policía de Seguridad, directores generales y regionales, personal de la Dirección de Policía Científica y representantes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz.