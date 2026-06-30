Una ONG proteccionista de Río Gallegos presentó la denuncia penal luego de que fue rescatada con vida. Lo sorprendente es a quién acusan. El video del hallazgo.

Brutal ataque a una perra: la prendieron fuego y la tiraron al pozo de un basural municipal.

Una perra fue hallada con graves quemaduras y golpes dentro de un pozo del basural municipal de Río Gallegos , a punto de ser sepultada por una máquina que estaba tapando la fosa con tierra.

El caso de maltrato animal generó indignación en Santa Cruz y derivó en una denuncia penal presentada por una agrupación proteccionista, que sorprendentemente, señaló como responsables de la brutal agresión a empleados del área de Control Animal del Municipio .

El hecho ocurrió el lunes 29 de junio de 2026 a la noche en el vaciadero municipal de la capital provincial, y fue difundido desde el grupo de Facebook "Amigos de 4 Patas Río Gallegos".

La publicación fue acompañada por varias fotos y un estremecedor video registrado en el momento del hallazgo.

Maltrato brutal a una perra la quemaron y la dejaron tirada en un basural

En las imágenes, se ve a la perra acurrucada entre los montículos de desechos que estaban siendo enterrados, y se advierten marcas en el pelaje que hacían evidente que la habían prendido fuego.

A una de las rescatistas se le escucha decir, además, que también estaba golpeada.

Un rescate justo a tiempo

En el posteo, una vecina que se identificó como Carolina relató que llegaron al lugar justo a tiempo.

"La tiraron a un pozo y justo estaba pasando la máquina para tapar con tierra. Llegamos a tiempo. Está muy golpeada, quemada, no puede pararse", describió.

La mujer contó que decidió llevar a la perra a su casa, donde permanece bajo medicación y con cuidados constantes.

¿Pasado más feliz?

Una radiografía reveló que, probablemente, en el pasado la perra tuvo una vida más amable.

La placa muestra que tiene un clavo o pieza metálica en una de sus patas, producto de alguna antigua fractura que fue tratada por veterinarios.

"Pienso que alguna vez habrá tenido un hogar, quizás", dedujo Carolina.

Las consecuencias de la exposición al fuego

Pese a haber estado expuesta al fuego, la perra no presentaría complicaciones respiratorias, aunque necesitará tratamiento veterinario prolongado para recuperarse de las lesiones.

"Va a necesitar atención médica hasta que pueda recuperarse. Por eso les pido una colaboración de lo que puedan", solicitó la rescatista.

En la página del grupo de Facebook se difundió un alias para quienes quieran colaborar con los gastos de recuperación: wendy.bianka.fido, a nombre de Cristina Musso.

Denuncia por maltrato animal: los acusados menos pensados

Tras enterarse del caso, la conocida agrupación proteccionista "Valentín en Cada Huella", con mucha presencia en Santa Cruz, confirmó que presentó una denuncia penal por el caso.

Desde esa entidad, afirmaron que la perra "fue arrojada con vida al basural por personal de Control Animal del Municipio".

Maltrato brutal a una perra en Río Gallegos - radiografía Una radiografía mostró que, probablemene, en el pasado la perra agredida tuvo un hogar donde le garantizaban cuidados veterinarios: tiene una pieza de metal en una pierna que se fracturó.

En su comunicado, la organización remarcó: "Ese acto de extrema crueldad no puede ni debe quedar impune. Confiamos en que la Justicia investigará lo sucedido y determinará las responsabilidades que correspondan".

Según informó La Opinión Austral, el caso fue denunciado en primera instancia por una trabajadora del vaciadero y apunta contra dos personas: la jefa del predio y el empleado señalado por el hecho.

Hasta última hora de la tarde de este martes 30 de junio de 2026, no se había registrado ninguna respuesta oficial del Municipio de Río Gallegos a la grave acusación contra personal comunal dedicado, justamente, a proteger a los animales.

Testigos, cámaras y pruebas en Río Gallegos

Una integrante de "Valentín en Cada Huella" declaró que los propios trabajadores municipales explicaron en qué se basan para la grave acusación.

"Hasta la misma gente que trabaja en el Municipio hizo la denuncia correspondiente. Ellos vieron todo lo que sucedió con esta perrita que estaba viva. Hay cámaras, hay pruebas, hay todo", le aseguró al mismo medio santacruceño.

"Alzamos la voz por quienes no pueden hacerlo. Ningún animal merece ser tratado de esta manera. La protección animal es una responsabilidad de toda la sociedad. Por los sin voz. Justicia", cerró el comunicado de la organización proteccionista.