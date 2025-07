Santa Cruz: rescataron a un perro que tenía los genitales atados con alambre

"¿Eso como pudo pasarle pobrecito?" y "¿Será otro caso de maltrato? ¿Fue intencional lo del alambre en sus genitales?", fueron algunos de los comentarios que, incrédulos, hicieron algunos usuarios de Instagram y Facebook ante la incrdeíble situación.

En ese momento, según pudo averiguar La Opinión Austral, el animal -un mestizo de color negro- ya había recibido atención veterinaria y prtoeccionistas locales pudieron ubicar un hogar de tránsito para que sea cuidado mientras se recupera de las graves lesiones que sufrió.

Fue la organización "Valentín en cada huella" la que tomó la posta del caso y una vez que el cachorro evolucionó y estuvo mejor, dio detalles sobre su estado. A través de sus redes sociales, informaron que el "perrito fue encontrado con su miembro atado con alambre… en estado crítico y con mucho dolor".

Con secuelas irreversibles

El perro recibió atención veterinaria el mismo lunes del hallazgo y al día siguiente fue sometido a una cirugía ambulatoria. Sin embargo, ya se estableció que las secuelas del maltrato que sufrió son irreversibles.

Daiana Díaz, referente de "Valentín en cada huella", explicó en diálogo con Radio LU12 AM680 Río Gallegos la gravedad de las lesiones: "Ni siquiera podemos imaginarnos cómo pudo haber pasado esa situación porque él tenía un alambre atado en el miembro y perdió prácticamente la sensibilidad de hacer pis y todas sus necesidades", aseguró.

Perrito 3.jpg El perro maltratado en Santa Cruz con algunas de las integrantes de la organización proteccionista que le consiguió un hogar de tránsito.

El perro, de aproximadamente tres o cuatro años, sufrió consecuencias que, según explicó, afectarán su calidad de vida. "Una parte no la va a recuperar, por eso hay que controlarle todo lo que sean sus necesidades y va a tener que usar pañales adentro de la casa", detalló.

A pesar de las limitaciones físicas que enfrentará, la proteccionista se mostró optimista respecto al futuro del animal: "Tiene una vida superlarga, pero bueno, esa es su condición, va a vivir de esa manera", evaluó.

El lugar donde se encuentra después de la traumática experiencia le está dando todos los cuidados necesarios. "Hoy se encuentra en un hermoso hogar de tránsito que lo está cuidando con mucho amor", destacaron desde "Valentín en cada huella".

Campaña solidaria en Santa Cruz

Sin embargo, los gastos veterinarios rsultaron elevados, por lo que en las últimas horas la organización lanzó una campaña solidaria para cubrir los costos del tratamiento. "Les pedimos que se involucren, que compartan, que colaboren si pueden", escribieron las proteccionistas que llevan adelante la organizacion en sus redes sociales.

Quienes quieran colaborar donando dinero, pueden hacer una transferencia al alias valentin.huellitas. "Entre todos, el cambio es real. Y como siempre, trabajamos con transparencia, amor y compromiso", aseguraron.

Perrito 2.jpg Desde la ONG Valentín en Cada Huella difundieron un alias para que la gente ayude a afrontar los costos del tratamiento del perrito maltratado en Río Gallegos.

Las proteccionistas de la ONG destacaron la importancia del trabajo en equipo que posibilitó el rescate: "Casos así nos demuestran lo importante que es el trabajo en equipo: el rescate, el cuidado, los aportes económicos, la contención".

Daiana manifestó la tristeza que genera este tipo de situaciones: "Bastante doloroso y bastante triste para nosotros porque no es la primera vez que pasa un tema de maltrato en nuestra ciudad, lo vemos cotidianamente".

Sin pistas de los agresores

La referente explicó que no pudieron realizar una denuncia formal por falta de pruebas: "Denuncias no podemos realizar porque no tenemos pruebas de nada, absolutamente nada. Nosotros hemos realizado muchas denuncias por casos de maltrato, así que estamos también a la espera para continuar esos casos".

Sin embargo, la organización mantiene una postura de diálogo: "Siempre estamos dispuestas a dialogar con el dueño para ver en qué situación se encuentra, cómo podemos ayudar".

Además de la ayuda económica, "Valentín en cada huella" necesita constantemente alimento balanceado para gatos, cachorros y perros adultos. También buscan personas interesadas en ofrecer hogares de tránsito temporarios.

"Las personas que quieren tomar el tránsito pueden escribirnos en las redes sociales, nosotras los tránsitos así como los empezamos los terminamos, hacemos un acompañamiento, no dejamos al animal tirado", explicó la proteccionista.

Los interesados pueden contactarse a través de "Valentín en cada huella" por Instagram y "Valentín Huellitas" en Facebook.

Finalmente, Daiana hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier hecho de maltrato animal: "Que se involucren, que vayan a una comisaría, y denuncien para que podamos entre todos hacer algo. Que no quede solamente en una red social, sino que se mueva en una comisaría y luego de ahí en Control Animal", pidió.