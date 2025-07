Río Gallegos: filmaron a un runner corriendo en cuero por la costanera helada

En las primeras 24 horas del posteo que publicó un usuario de la red de los bailecitos, hubo 86 mil “me gusta”, 880 comentarios y 41 mil reposteros.

“Sólo de mirar ya me duelen los pulmones”, puso una tiktoker. No fue la única que se rió de sí misma. "Yo hago eso y me internan por un ataque de asma”, dijo otro. Y no faltaron quienes salieron a cuestionar la actitud del corredor: “Hacen eso para enfermarse y no ir a trabajar después”, especuló alguno.

Salió a correr sin remera en plena ola polar.mp4

Alguien respondió con una pista un poco más fundamentada: “Algunos quejándose y yo solo veo a una persona preocupada por su salud, bienestar y por sobre todo con disciplina”.

Y otro directamente desafió a los críticos: "Todo el mundo lo trata de fantasma y no es que él tenga calor; es un método para regenerar los músculos (wim hof). Pero como solo caminan por tortas fritas, uds no lo conocen", escribió

"Soy el del video"

En medio del aluvión de mensajes, el protagonista del video se presentó con su propio comentario. Aunque la explicación que dio, probablemente, resulta casi tan sorprendente como las imágenes que despertaron un aluvión de comentarios.

“Hola buenas noches! soy el del vídeo. Muy bueno el audio que le pusieron jaja”, escribió. Y siguió: “Así entreno hace un poco más de 4 meses y lo llevo como estilo de vida hace más de 10 años ( yo lo llamo meditación activa)”

Ariel León, runner de Río Gallegos.jpg Ariel León contó que entrena de este modo hace cuatro meses. La Opinión Austral.

El runner contó además de dónde tomó la peculiar técnica. “De esta forma entrena hace mucho más tiempo un nadador de aguas abiertas, del cual adopto algunas de sus formas a mis salidas”.

Y amplió: “Consiste en llevar una respiración solo por vía nasal, que funciona como un filtro y humifica el aire al ingresar por esa vía y en el proceso se logra la termorregulación corpora , en cuanto a beneficios son varios más de lo que ya venia teniendo”.

Al despedirse, dejó un concejo: “Siempre que te lo propongas y lo trabajes a conciencia, se logra”, alentó.

La técnica de un nadador de Río Gallegos

En el invierno de 2024, justamente el nadador de aguas abiertas Julio Gaitán había dado a conocer en medios locales esta técnica de entrenamiento con un video similar, corriendo en cuero con 5 grados bajo cero y una sensación térmica cercana a los -10.

En esa ocasión, el especialista en nado en aguas heladas habló en vivo con TiempoSur. “Corro desde mi casa hasta el Club Hispano Americano en cuero, entreno dos horas en el grupo máster de natación y vuelvo corriendo. Luego tengo sesión con mi psicólogo deportivo. Todo forma parte de un proceso responsable y profesional”, explicó.

Julio Gaitan, nadador de aguas abiertas de Río Gallegos.jpg Julio Gaitán, nadador de aguas abiertas de Río Gallegos. Tiempo Sur

El deportista contó que detrás de su práctica habitual hay preparación, chequeos médicos y un entrenamiento progresivo que incluye respiración nasal forzada, una técnica que mejora la resistencia y la eficiencia respiratoria, muy utilizada en Europa para deportes extremos. De hecho, en el video se lo ve con una cinta adhesiva en la boca, que le impide respirar por esa vía.

“Esto no se improvisa. No es que un día salís en cuero a correr con frío. Se entrena por capas, escuchando al cuerpo, con asesoramiento médico y deportivo constante. Me hago controles con cardiólogo, pruebas de esfuerzo, y conozco bien mis límites”, alertó.