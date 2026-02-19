Se le cruzó un peatón en la autovía y logró esquivarlo, pero destruyó la camioneta contra un poste

Un joven conductor perdió el control y volcó al costado de la 17 de Octubre, en Río Gallegos . El test de alcoholemia le dio cero y lo llevaron al hospital.

Un violento accidente sacudió la mañana de este jueves en Río Gallegos, la capital de Santa Cruz , cuando un joven que manejaba su camioneta por la autovía de la 17 de Octubre tuvo que frenar de golpe y torcer el volante para no atropellar a un peatón que se le cruzó de improviso en la calzada.

La maniobra le salvó la vida al transeúnte, pero el conductor perdió el control del vehículo . La camioneta salió de la calzada y fue a impactar de lleno contra un poste de luz , quedando completamente destruida .

El incidente fue documentado por el portal local Vill Vel Producciones, que difundió en sus redes sociales varias fotografías del estado en que quedó el vehículo .

Según se informó, personal policial y una ambulancia llegaron de inmediato al lugar. El joven conductor —cuya edad e identidad no trascendieron— fue asistido en el lugar antes de ser derivado al Hospital Regional de Río Gallegos para una evaluación médica completa.

Tal como establecen los protocolos de tránsito, se le realizó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo: marcó cero.

El riesgo de los peatones que cruzan mal

El siniestro reavivó una preocupación vinculada con los que cruzan un camino de alto tránsito y velocidad máxima de 60 kilómetros por hora, muchas veces excedida, por sectores donde no está autorizado.

De hecho, ante las fotos del episodio, un usuario de Facebook señaló en: "Los empleados municipales y del ministerio viven cruzando la autovía en ese sector, mucho más peligroso cuando salen de sus tareas".

Esquivó a un peatón y terminó destrozando la camioneta en Río Gallegos La camioneta que protagonizó el accidente en Río Gallegos, luego de ser removida.

La 17 de octubre, en la que virtualmente confluyen las rutas nacionales 3 y 40 para luego volver a dividirse, atraviesa toda la capital santacruceña y es la principal vía de conexión urbana, con intenso tránsito.

La seguridad vial en esta arteria clave es un tema de agenda, al punto que desde 2025 la municipalidad de Río Gallegos encaró una serie de trabajos orientados a convertirla en una avenida, más propicio para una ciudad, básicamente a partir de las mejoras en rotondas y cruces para funcionalizar el tránsito y hacerla más segura.

La camioneta que quedó "colgada" de una reja

Un impresionante video difundido la semana en Comodoro Rivadavia, en Chubut, explicó una foto que horas antes había generado sorpresa en las redes sociales: una camioneta Toyota Hilux clavada de punta y prácticamente “colgada” de la reja de una casa.

El video capturado por una cámara de vigilancia instalada en la vía pública no sólo develó el misterio, sino que se convirtió también en una prueba importante para que la Fiscalía a cargo de la investigación deeterminara las causas y responsabilidades en el episodio que, según informó un medio local, había sido protagonizado por un hombre con antecedentes penales, en la esquina de la avenida Lisandro de La Torre y la calle Federicci, una zona por lo general bastante transitada del barrio Isidro Labrador.

En principio, lo que se sabía a través de testimonios de vecinos y del reporte de la Policía, era que la camioneta circulaba por la avenida a alta velocidad y se incrustó directamente en el frente de la vivienda, sin que en el incidente tuviera participación directa algún otro vehículo.

A 120 kilómetros por hora, se incrustó en una casa de Comodoro Rivadavia

El video difundido por Prensa Nativa mostró que la pick-up venía a una velocidad evidentemente superior a la permitida -de acuerdo con las estimaciones, alrededor de 120 kilómetros por hora- por Lisandro de la Torre.

Al llegar al cruce con Federicci, el conductor parece intentar esquivar a un automóvil que se encontraba parado en la bocacalle, esperando para poder cruzar la avenida.

En esa maniobra, la camioneta se descontrola, despista, sube a la vereda y concluye chocando de manera violenta con la reja de la casa de la esquina.

Tras el siniestro, vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia y rápidamente arribaron al lugar Bomberos Voluntarios, agentes de la Policía del Chubut y personal de Salud.

La diferencia esencial del aquel episodio con el que se registró esta mañana en Río Gallegos es que, en aquella ocasión, la responsabilidad principal parece haber sido de quien manejaba el vehículo que se accidentó, y no de un tercero.