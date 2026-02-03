Ruta 40 trágica: murió un nene de 6 años

Estaba en terapia intensiva desde el domingo tras un grave choque entre El Calafate y el paraje La Esperanza, tramo muy transitado en verano.

El fatal accidente en la ruta 40 fue el domingo y el nene peleó por su vida hasta la madrugada de este martes en la terapia intensiva pediátrica del hospital de El Calafate.

Un nene de apenas 6 años murió durante la madrugada de este martes 3 de febrero tras permanecer varios días internado en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Regional de El Calafate, en Santa Cruz . Había sido hospitalizado el domingo tras verse involucrtado en un grave accidente de tránsito en la ruta 40 , en un hecho que conmociona a toda la provincia.

El siniestro vial ocurrió a unos 15 kilómetros de la Subcomisaría La Esperanza , sobre el tramo de la ruta nacional que conecta ese paraje con El Calafate.

Se trata de un sector del camino con alto tránsito, utilizado tanto por vecinos de la región como por visitantes, sobre todo durante el verano , cuando el flujo de turistas hacia este destino patagónico aumenta considerablemente.

Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación, el menor viajaba como acompañante en un Chevrolet Prisma que transitaba por la Ruta 40 al momento del hecho.

En la ruta 40, con un familiar al volante

Al volante se encontraba un familiar directo del chico, aunque no se conocen más precisiones. Tampoco se informó con precisión los motivos que provocaron el accidente, pero se sabe que el auto terminó involucrado en un choque que le provocó lesiones graves al nene.

De inmediato, fue derivado de urgencia al centro de salud de El Calafate, donde ingresó a la unidad de cuidados intensivos. Los profesionales médicos trabajaron intensamente durante días para intentar revertir su estado crítico.

Sin embargo, alrededor de las 2 de la madrugada del martes, el pequeño sufrió un paro cardiorrespiratorio. A pesar de las maniobras de reanimación realizadas por el personal del centro de salud, no lograron salvarlo.

El hospital notificó inmediatamente el deceso a las autoridades judiciales, dado que el caso ya estaba bajo seguimiento oficial.

Paraje La Esperanza - Santa Cruz - El Calafate - Ruta 40 Según trascendió, el accidente fatal en la ruta 40 ocurrió a unos 15 kilómetros del paraje La Esperanza, en Santa Cruz.

La causa quedó radicada en el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de El Calafate, que desde el momento del siniestro viene llevando adelante las actuaciones correspondientes. La dependencia policial de la zona donde se produjo el accidente interviene en las diligencias, que incluyen pericias y testimonios para poder determinar en qué circunstancias se produjo el accidente fatal.

Una vez cumplidas las formalidades establecidas por la justicia, los familiares del nene fueron autorizados a retirar el cuerpo.

El fatal accidente de los árbitros en la ruta 3

La noticia se da en un momento en el que otro accidente trágico conmocionó a Santa Cruz: el lunes, un árbitro de fútbol de La Pampa murió en un choque que se produjo en la Ruta 3, cerca de Caleta Olivia, mientras que otros tres compañeros que se dirigían desde Río Gallegos a su provincia, fueron internados con heridas de diversa consideración y uno de ellos, con un cuadro de extrema gravedad.

En el choque que falleció Emanuel Leguizamón, un integrante de delegación que volvía de la capital provincial tras dirigir la final patagónica del Torneo Regional Amateur entre Boxing Club, de esa ciudad, y La Amistad, de la rionegrina Cipolletti.

Los cuatro árbitros regresaban desde Santa Cruz este lunes al mediodía en una camioneta conducida por Cristian Rubiano, quien había sido el árbitro principal del encuentro.

Por causas que aún están siendo investigadas, Rubiano perdió el control del vehículo y volcó unos 30 kilómetros antes del acceso de la Ruta 3 a Caleta Olivia.

De acuerdo con testimonios de otros automovilistas que, además, brindaron los primeros auxilios a los accidentados, el vehículo salió de la calzada, chocó contra un guardarrail y dio tumbos a lo largo de aproximadamente 200 metros hasta quedar totalmente destruido.

Un testigo que se identificó como Diego Díaz contó que al acercarse para asistir a los heridos constataron que Leguizamón ya no tenía signos vitales, mientras que los otros árbitros estaban conscientes. “Hablamos con ellos hasta que llegaron los bomberos”, explicó.

El asistente número uno, Diego Pereyra, fue el que sufrió las peores consecuencias entre los tres heridos. Según informó el medio local El Caletense, presentaba lesiones de extrema gravedad y tuvieron que amputarle una pierna. El lunes permanecía internado bajo estricta vigilancia médica.