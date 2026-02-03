Sumariaron a policías tras una persecución con tiros a un chico que le había robado la camioneta a su papá

El episodio ocurrió en pleno centro de Comodoro Rivadavia . Buscan determinar si los agentes involucrados cumplieron el protocolo.

La Policía de Chubut abrió un sumario interno e inició una investigación sobre el accionar de efectivos que realizaron disparos durante la persecución de un vehículo en pleno centro de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El hecho que se investiga ocurrió en la madrugada del martes 27 de enero. Agentes de varias dependencias policiales de Comodoro Rivadavia persiguieron a una camioneta que huyó de un control en el barrio 9 de Julio y se dirigió al centro de la ciudad.

Durante la persecución, que concluyó con el hallazgo de la camioneta, se produjeron varios disparos mientras la camioneta circulaba por la calle Dorrego al 800, en una zona muy céntrica de Comodoro.

Según se estableció, el conductor del vehículo era un menor de edad que usaba la camioneta de su padre sin autorización, evadió el control de tránsito y comenzó a escapar. “Venía haciendo maniobras peligrosas y evadiendo controles. Por ese motivo se inicia la persecución”, le indicó Walter Cornelio, jefe de la Comisaría Primera de Comodoro Rivadavia, al medio local Adnsur.

"Al parecer, fueron disuasivos"

La investigación ahora deberá determinar si el accionar de los efectivos involucrados se ajustó o no a las normativas, con foco en el uso de armas de fuego, hecho que fue confirmado por testigos y videos.

“Lo de los disparos es materia de investigación, sabemos que se viralizaron algunas filmaciones”, indicó Cornelio. “Al parecer los disparos habrían sido disuasivos, para evitar que el conductor continuara con su accionar, porque estaba poniendo en riesgo su vida y la de otros con esas maniobras peligrosas”, agregó.

Walter Cornelio, jefe de la comisaría Primera de Comodoro Rivadavia Walter Cornelio, jefe de la comisaría Primera de Comodoro Rivadavia.

Cornelio explicó que el disparo de armas, obviamente, no está vedado a la policía durante una persecución pero sí hay parámetros y protocolos estrictos, especialmente en contextos urbanos y con riesgo para terceros. “Es materia de investigación determinar si actuaron dentro del marco normativo o es algo irregular. La Jefatura tomará las medidas pertinentes”, aclaró.

“Una cosa es disparar con un arma de munición letal, y otra es hacerlo con munición anti-tumulto”, ejemplificó el jefe policial. “Depende del lugar, el momento y muchos factores. Eso es lo que se está investigando”, añadió.

Entre los hechos a evaluar, también se deberá considerar si la decisión de disparar fue proporcional a la amenaza que representaba el vehículo en fuga, y también si puso en riesgo a terceros.

El sumario no implica una sanción a los policías que actuaron en el hecho. La investigación podría derivar en medidas disciplinarias si se determina que hubo un accionar irregular o fuera de protocolo.

“Todo está en manos de la División de Investigaciones Policiales y de la Fiscalía. Desde la comisaría se aporta todo lo que se solicita”, afirmó Cornelio.

Otra persecución con disparos en Comodoro Rivadavia

Los disparos para impedir una fuga en automóvil, si bien no son habituales, están dentro de los mecanismos previstos por la Policía.

De hecho, hace muy poco, en noviembre de 2025 y también en Comodoro Rivadavia, se viralizaron imágenes de una cámara de seguridad en las que se veían a policías disparándole a los neumáticos de un auto que huía.

En aquel caso, no obstante, la situación era muy distinta, ya que quien estaba escapando era Martín “Casate” Vargas, un conocido delincuente prófugo de la Justicia.