"Casate" Vargas: quién es el homicida que escapó de una persecución a los tiros en Comodoro Rivadavia

Una cámara registró su cinematográfica huida. Su prontuario suma penas de 21 años de cárcel en Chubut y otra condena en Buenos Aires.

Martín "Casate" Vargas en el juicio por el crimen de Ana Molina en Comodoro Rivadavia.

Las imágenes tomadas por cámaras de vigilancia impresionan: policías de civil persiguen a pie a un automóvil al que le disparan una docena de veces sin lograr evitar la huida. Ocurrió este lunes en el barrio San Cayetano de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut , y los protagonistas de la cinematográfica escena fueron agentes de la Brigada de Investigaciones y un peligroso delincuente -el conductor del vehículo, un Chevrolet Agile negro- acusado de homicidio y prófugo de la Justicia desde marzo.

“El personal se identificó como policía. El hombre intentó atropellar a un efectivo y comenzó la fuga. Por eso se realizaron disparos hacia las cubiertas del vehículo, buscando detenerlo. A pesar de los tiros, pudo escapar”, contó el comisario Pablo Lobos, segundo jefe del Área de Investigaciones de la Policía de Comodoro Rivadavia .

Confirmó, asimismo, que se efectuaron 12 disparos apuntándole siempre al automóvil. “Ninguno “ninguno estuvo dirigido hacia la humanidad del conductor”, aclaró.

Un conocido delincuente de Comodoro Rivadavia

El delincuente que logró escapar es Martín “Casate” Vargas, un hombre con un extenso y temible prontuario en la Justicia de Chubut, que es buscado por la Policía desde marzo último, cuando incumplió las condiciones de libertad condicional en las que se encontraba tras haber sido condenado por un robo agravado por el uso de arma de fuego y otros delitos.

En el historial de “Casate” hay también un homicidio, que cometió en 2012 y por el cual fue condenado a ocho años de prisión luego de confesar.

Después de eso, en 2022 recibió la pena que estaba cumpliendo hasta marzo de este año, luego de asaltar una peluquería de manera violenta junto con un cómplice.

El 23 de febrero de 2001, Vargas y Pablo Gauna ingresaron a un comercio en la calle Levalle al 300, de Comodoro Rivadavia, y “Casate” dio la orden: “Esto es un choreo, tírense al piso”. Mientras su compañero golpeaba a una de las víctimas del asalto, Vargas le apoyó el el arma en la espalda a otra y le avisó: “Si te quedás tranquilo no te hago nada, yo sé que sos un laburante”. Finalmente huyeron del lugar con dinero y otros objetos.

Dos veces prófugo

Por ese robo, Vargas recibió una pena de 5 años de prisión, pero la unificación con condenas previas elevó su castigo a más de 13 años. Tras salir en libertad condicional, rápidamente se convirtió en prófugo ya que nunca cumplió con las condiciones impuestas por la Justicia.

Desde marzo de 2025 tenía un pedido de captura pese al cual logró moverse por Comodoro sin ser detectado, hasta el pasado lunes, cuando de todos modos burló a las fuerzas policiales.

En 2012, Vargas mató de un balazo a Ana María Molina, en una aparente venganza. Eludió a la Policía y la Justicia hasta el año siguiente cuando lo detuvieron y confesó el crimen.

Molina había sido testigo clave en investigaciones contra bandas peligrosas, por lo que contaba con custodia policial, pese a lo cual fue atacada a balazos de un auto a otro.

Antes de que comenzara el juicio, “Casate” desapareció. Tiempo después se descubrió que un detenido en la Unidad Penitenciaria N°39 de Ituzaingó, Buenos Aires, identificado como Juan Dojorti, era el homicida comodorense.

A diferencia de aquella oportunidad, en la que se había ido a delinquir a otro lugar del país, ahora Vargas estaba en la ciudad petrolera de Chubut, donde la Policía lo descubrió este lunes sin lograr arrestarlo.

“Ya se hicieron las comunicaciones correspondientes al Ministerio Público Fiscal. Se inició una causa por desobediencia y atentado a la autoridad, y seguimos trabajando para lograr su detención”, señaló el comisario Lobos.