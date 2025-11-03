Comodoro Rivadavia Al Mar: qué se puede hacer en la nueva temporada náutica de verano

La ciudad presentó su programa 2025-2026 en la costanera, con actividades acuáticas, paseos embarcados y el fenómeno del stand up paddle .

El sol brilló sobre la costa de Comodoro Rivadavia el último domingo y la Costanera se transformó en el epicentro de una celebración que anticipó lo que será el verano 2025-2026 en la llamada ciudad petrolera de Chubut , y las opciones que ofrece tanto a los locales como a los turistas que la visiten.

Con el lanzamiento de la temporada náutica , unos y otros se volcaron masivamente a la costa para descubrir la nueva oferta de actividades que apuntan a poner al mar de comodoro como protagonista absoluto, en una comunidad que no siempre vivió de frente al océano.

Ahora, con el impulso de Comodoro Turismo y la Municipalidad, el perfil industrial petrolero que caracterizó a Comodoro durante décadas comienza a convivir con un nuevo perfil en franco crecimiento.

Dos hitos marcaron esta edición del programa "Al Mar": por un lado, la flamante habilitación de excursiones náuticas embarcadas desde la zona céntrica de la Costanera; por otro, la puesta en marcha del Registro Municipal de Emprendedores Turísticos, una herramienta diseñada para regular y profesionalizar a quienes ofrecen servicios en el mar.

Esta nómina, aseguran desde la Comuna, no es solo burocracia: implica capacitaciones en seguridad y sostenibilidad que convierten a los emprendedores en profesionales preparados para ofrecer servicios comprometidos con el cuidado del mar y su diversidad biológica. El objetivo es equilibrar el desarrollo económico con el cuidado ambiental y consolidar a la ciudad en el mapa turístico nacional.

Un menú acuático para todos los públicos

La propuesta que se desplegó sobre la costa fue tan variada como ambiciosa. Quienes se acercaron pudieron conocer, contratar o directamente sumergirse en experiencias que incluyen desde la adrenalina del buceo hasta la contemplación del cerro Chenque desde el mar, haciendo equilibro sobre una tabla de stand up paddle (SUP), quen en esta oportunidad sumó además la propuesta SUP + yoga, que fusiona ese deporte emparentado con el surf y el relax del yoga.

.Lo cierto que duirante todo el verano las actividades disponibles para locales y turistas abarcan travesías de nado en aguas abiertas, remadas en kayak, bautismos de buceo y snorkel con guía profesional, y los esperados paseos náuticos embarcados que prometen mostrar la ciudad desde una perspectiva inédita.

La costa de Comodoro Rivadavia en el evento Al Mar 2025-2026 El lanzamiento de la segunda edición de Al Mar en Comodoro Rivadavia, el domingo 2 de noviembre, al pie del Cerro Chenque.

Eventualmente -además-, las adidas en embarcaciones pueden ofrecer un plus: el cruce con alguna ballena sei, futuro protagonista de las excursiones de avistaje que está preparando la ciudad en colabnoración con científicos del CONICET y la industria turística.

Pero la experiencia de cara al mar no se limita al agua. En tierra firme, la jornada ofreció un circuito gastronómico, espacios de compras y música en vivo con varios DJ's que mantuvieron el clima festivo durante toda la tarde, dando muestra de las actividades que ofrecerá la costanera esta temporada.

Eduardo Carrasco, Gerente de Comodoro Turismo, destacó que la iniciativa Al Mar "ayudó a consolidar la visión de una Costanera que cambió para siempre, ofreciendo a la comunidad, y a los posibles turistas, un nuevo uso y disfrute de este espacio de cara al mar, en una postal que consideramos única al pie de nuestro Cerro Chenque".

El boom del SUP en Comodoro Rivadavia

Si hay una disciplina que está conquistando la costa comodorense, es el stand up paddle. En el verano pasado, se extendió una costumbre: cada amanecer, un número creciente de entusiastas se reunía en la Costanera para hacer equilibrio sobre el agua en grandes tablas de surf, a la espera de que el sol asomara en el horizonte.

Quienes se animan a remar parados en el momento en que la noche cede paso al día aseguran que es una vivencia única, casi meditativa, que combina deporte con una vista inigualable .

Stand Up Paddle en Comodoro Rivadavia La posibilidad de alquilar equipos y tomar clases con instructores certificados es lo que viene impuilsando con fuerza el Stand Up Paddle en Comodoro Rivadavia.

La posibilidad de alquilar equipos y tomar clases con instructores certificados es lo que viene impuilsando la actividad en la ciudad, también entre quienes llegan de visita, ya que no hace falta ser un experto ni conocer a fondo el mar local: los prestadores aseguran que con el guía adecuado, una tabla —inflable o rígida— y un remo, cualquiera puede deslizarse suavemente sobre el agua cuando las condiciones climáticas y las mareas acompañan.

Ballenas sei, la gran apuesta

Carrasco también adelantó lo que vendrá en las próximas temporadas. La ciudad trabaja en proyectos que buscan consolidar su lugar como destino turístico y centro de experiencias marinas en la región patagónica.

"Tenemos mucho para hacer en nuestro mar, nuestra tierra, nuestras Áreas Protegidas, con todo lo que vendrá con la Ballena Sei, acompañado de la gastronomía, las bondades de nuestro mar, la música y el acompañamiento de la gente que siempre es fiel a todo lo que organizamos", sostuvo el funcionario.

Recientemente se difundió que ya se iniciaron algunas pruebas piloto de los avistajes de la ballena sei que, en un futuro cercano, ofrecerá la ciudad regularmente, luego de años de trabajo por parte de científicos del CONICET desde el CENPAT.

En 2010 se registró el regreso de esta especie poco común, la tercera más grande entre los cetáceos, y que prácticamente no se puede ver desde la costa en ningún lugar del mundo.

Ballena sei El grueso de las ballenas sei visitan las aguas de Comodoro Rivadavia entre enero y mayo.

Hacía 100 años había dejado de ir a las costas patagónicas a alimentarse, después de décadas de caza indiscriminada, pero desde entonces, a partir del trabajo de preservación y cuidado de la biodiversidad del mar, comenzó a multiplicarse en la zona.

Gracias a la investigación científica y la articulación con el estado municipal y el sector turístico, está muy avanzado el proyecto de excursiones embarcadas de avistaje similares a las que son un éxito hace décadas en Puerto Madryn y la Península de Valdés.

Las idea detrás del plan, que cuenta con apoyo también del estado provincial, es que en Chubut se podrá ver ballenas todo el año: sucede que cuando la franca se retira, en enero llega el grueso de las sei a la costa sur de la provincia, donde está Comodoro. Y allí permanecen hasta mayo, justo antes de que vuelva la franca.

El programa "Al Mar" de Comodoro nació hace un año con una premisa: demostrar que el océano puede disfrutarse en todas las estaciones, no solo en verano. Ese concepto, que apuesta al uso continuo del recurso marino, ya dio sus primeros frutos con una convocatoria masiva y una comunidad que abraza lo que antes no tenía tanto protagonismo. .