El Chalet Huergo, un ícono de la historia petrolera de Chubut que este verano reabre al público

Se podrán visitar los jardines del predio de los años de oro de YPF en Comodoro Rivadavia . Alojó a presidentes y un sha de Persia. ¿Qué pasa con el edificio?

El edificio, testigo de una época dorada del petróleo en Chubut, permanecerá cercado y cerrado, pero se podrá recorrer sus jardines históricos con vista al mar.

Hay lugares que guardan el eco de una época irrepetible. El Chalet Huergo , ese antiguo palacio con más de 5 hectáreas de jardín que mira al mar en Comodoro Rivadavia , en lo alto de los acantilados del sur de Chubut , es uno de ellos. Durante décadas fue escenario de la opulencia que trajo el petróleo a la Patagonia , y un símbolo del poderío de YPF en sus años de gloria.

Este verano, tras permanecer clausurado durante años, el histórico predio volverá a abrir sus puertas. No será una reapertura completa: el edificio quedará vedado al público por razones de seguridad, pero el espacio verde circundante estará disponible para que los visitantes vuelvan a disfrutar de este rincón icónico.

La Secretaría de Cultura de la ciudad petrolera impulsó la iniciativa para recuperar este pulmón verde que permaneció abandonado tras un devastador incendio de 2010 , y que en los últimos tiempo se vio amenazado por las marejadas y el avance del mar sobre los acantilados, que lo pusieron en riesgo de desmoronamiento.

Desde que las llamas destruyeron la vieja casona, el espacio quedó casi en el abandono, agravado por el avance de la erosión costera que obliga a obras de varios miles de millones para revertir la situación, algo que por ahora está fuera del alcance. Sin embargo, una serie de mejoras en el predio permitirá, al menos, poner en valor buena parte del predio.

Las tareas de acondicionamiento ya comenzaron e incluyen desmalezamiento, reparación de senderos, puesta en marcha del sistema de riego y renovación de luminarias.

Los trabajos, que fueron encomendado por la responsable de Cultura de la municipalidad, Liliana Peralta, a la secretaría de Control Urbano y Operativo, demandarán entre 20 y 25 días más, según estimó Miguel Gómez, el titular de esta área comunal. El objetivo es tener todo listo para la temporada del verano 2026.

El funcionario fue claro respecto a las limitaciones de acceso: "El predio en sí, cuenta con la aprobación pertinente. No obstante, el chalet propiamente dicho, la estructura edilicia, tiene su acceso vedado. Hay un cerco perimetral, y no se va a poder avanzar más allá de ese cerco, ya que, conforme a los informes de seguridad pertinentes, existe riesgo de colapso. Por esta razón, solamente se va a poder disfrutar del predio circundante", aclaró Gómez en diálogo con ADNSUR.

La restricción no es menor: el mar avanza sobre la costa y las marejadas ponen en jaque la estabilidad del edificio, una batalla contra la naturaleza que el histórico chalet parece ir perdiendo.

Un palacio para el petróleo en Chubut

La historia del Chalet Huergo es indisociable del desarrollo petrolero argentino. Construido en 1919 como residencia para empleados superiores de la Dirección General de la Explotación del Petróleo —antecesora de Yacimientos Petrolíferos Fiscales—, el edificio fue hogar de Enrique Mosconi, el primer presidente de la operadora estatal.

En 1941, su fachada original fue modificada para ampliar el recinto y recibir a visitantes ilustres. Desde entonces, sus habitaciones albergaron una galería de personajes que resume décadas de historia argentina.

Por sus pasillos caminaron presidentes de facto y democráticos de buena parte del siglo XX. Arturo Frondizi, Pedro Eugenio Aramburu, Arturo Illia, Juan Carlos Onganía, Alejandro Lanusse, Jorge Rafael Videla, Leopoldo Galtieri y el “padre de la Democracia”, Raúl Alfonsín.

Antigua_fachada_CH.jpg

También recibió al mandatario boliviano Víctor Paz Estenssoro, a la escritora Silvina Bullrich y a representantes del mundo petrolero internacional como Manoutcher Eghbal, presidente de la Sociedad Nacional de Petróleos de Irán.

Pero hay una anécdota que define la fastuosidad del chalet Huergo en su época de oro. En 1965, el Sha de Persia, Reza Pahlevi, y su esposa Farah Diba se alojaron en el lugar. Para Comodoro Rivadavia fue un acontecimiento mayúsculo. Aunque la visita duró apenas unas horas, las autoridades locales de entonces ordenaron instalar grifería de oro en el baño de la planta baja del edificio. Había que estar a la altura de los ilustres visitantes.

Del esplendor al olvido

La privatización de YPF en los 90 marcó el principio del fin para muchos espacios emblemáticos de la empresa, y el Chalet Huergo fue uno de ellos. La propiedad pasó al municipio y durante un tiempo funcionó como sede de una Escuela de Negocios. Hasta que en 2004 la Municipalidad decidió crear un museo en el lugar y comenzó a trabajar en su puesta en valor.

Pero todo ese esfuerzo se derrumbó el 23 de marzo de 2010, cuando un incendio arrasó con dos habitaciones completas, llenó de hollín los dos pisos y dañó objetos históricos. El fuego destruyó años de trabajo de recuperación patrimonial.

Desde entonces, el edificio permaneció cerrado. El peligro de derrumbe se sumó a los daños del fuego, y el predio dejó de ser el punto de encuentro que durante esos últimos años había convocado a familias comodorenses a disfrutar de sus espacios verdes y juegos infantiles.

Chalet Huergo, Comodoro Rivadavia El Chalet Huergo, una edificación histórica de Comodoro Rivadavia y Chubut.

La reapertura del predio, aunque parcial, es todo un acontecimiento para los vecinos de la zona norte de la ciudad y para toda la comunidad comodorense. Es la posibilidad de recuperar, aunque sea en parte, un espacio que condensa historia, memoria y el recuerdo de una época en que el petróleo transformó para siempre el destino de Chubut.

Queda pendiente la gran batalla: salvar el edificio del avance del mar y devolverle algún día su esplendor perdido.