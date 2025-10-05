Comodoro Rivadavia: avanzan con una obra clave en el tramo de la ruta 3 que en 2023 se partió en dos

Un desplazamiento del cerro Choique generó la rotura que paralizó por días a la ciudad de Chubut . Además de bacheo y repavimentación, harán un enrocado.

La grieta que se generó en la ruta 3 en Comodoro Rivadavia, por un desplazamiento en el Cerro Choique, a fines de agosto de 2023.

El gobierno de Chubut llevó adelante el miércoles de esta semana la apertura de sobres para la licitación de una obra postergada durante años: el mantenimiento integral de la ruta 3 en su paso por Comodoro Rivadavia .

En concreto, el proyecto abarca tareas desde el cruce con la Ruta 39 , camino al aeropuerto, hasta el acceso a Rada Tilly , incluyendo el sector del Cerro Chenque donde a fin de agosto de 2023 un desplazamiento en la ladera provocó una grieta que cortó el tránsito y complicó a la ciudad durante días: la ruta, literalmente, se partió en dos.

La inversión llega a casi $9.000 millones y forma parte del convenio de compensación de deuda que el gobernador Ignacio Torres firmó con el ministro de Economía, Luis Caputo , por un total de $101.000 millones . El acuerdo le permite a la provincia patagónica reducir su deuda con Nación realizando obras viales que son cruciales y la administración central postergó en pos del déficit cero.

El acto de apertura de sobres encabezado por el mandatario provincial se realizó en el Club Ingeniero Luis A. Huergo de la ciudad petrolera de Chubut, con la presencia del vicegobernador Gustavo Menna, la diputada nacional Ana Clara Romero y el intendente de Comodoro, Othar Macharashvili.

Obra estratégica para Comodoro Rivadavia

La intervención se concretará mediante el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre Chubut y el Estado Nacional. Este mecanismo permite a la provincia ejecutar obras de jurisdicción nacional con recursos propios, avanzando simultáneamente en el proceso de desendeudamiento histórico con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Provincias.

El plazo de ejecución es de 36 meses e incluye una amplia variedad de tareas: bacheo en caliente y en frío, fresado de calzada, carpeta asfáltica de 6 centímetros, reemplazo de barandas, sellado de fisuras, reparación y limpieza de alcantarillas, puentes y cordones, desmalezado y reposición de señales.

Una de las intervenciones más relevantes es la construcción de gaviones y trabajos de protección costera al pie del Cerro Chenque, justamente donde se dio el grave episodio de hace poco más de dos años.

Ruta partida en Cerro Chenque lmn.mp4

En el acto, Torres reveló justamente que la provincia solicitó la modificación del proyecto original para incluir el enrocado necesario, que no estaba previsto inicialmente. "No vamos a repetir errores: una obra mal hecha también es corrupción, y dinero que pierden los contribuyentes", advirtió.

El proyecto contempla también la reparación de la carpeta de rodamiento, severamente deteriorada por el tránsito pesado constante que provoca ondulaciones y pozos en toda la traza urbana. Desde el municipio habían adelantado que se implementará un sistema modular para monitorear en tiempo real qué sectores necesitan intervención.

El secretario de Infraestructura, Energía y Planificación provincial, Hernán Tórtola, valoró el trabajo conjunto con el municipio para destrabar "una obra tan importante, dejando de lado cualquier cuestión partidaria o de jurisdicción".

Por su parte, el intendente Macharashvili señaló que el compromiso incluye no solo la ejecución de obras sino también el mantenimiento, interrumpido en años anteriores. "Ahora vamos a trabajar en conjunto para garantizar una circulación segura en la traza vial", afirmó.

"No hay bombos ni platillos"

Durante su discurso, Torres agradeció a los vecinalistas de barrios como Próspero Palazzo, Favaloro, Kilómetro 12, Presidente Ortiz, Juan XXIII y Gobernador Fontana, quienes venían reclamando esta obra desde hace tiempo.

"No hay bombos ni platillos: hay un Gobernador que les va a decir cómo vamos a hacer esta obra, que es nacional, que el Gobierno anterior abandonó al igual que lo hizo el actual", afirmó el mandatario. Y agregó: "Los contribuyentes no tienen por qué saber si una obra es de jurisdicción municipal, provincial o nacional. Nosotros tenemos la obligación de gestionar, y si se trata de una cuestión nacional, debemos golpear las puertas que sean necesarias para que las cosas se hagan bien".

Obras ruta 3 Comodoro Rivadavia - apertura de sobres de la licitación El gobernador Ignacio Torres encabezó el acto de apertura de sobres de la licitación de una obra en la ruta 3 que es clave para Comodoro Rivadavia.

Torres subrayó el desafío de realizar obras de infraestructura vial en un contexto recesivo, utilizando fondos provinciales en lugar de esperar financiamiento nacional.

"Eso significa que el esfuerzo de los contribuyentes, en lugar de irse a una entelequia llamada Nación en servicios de deuda por 3 mil a 5 mil millones de pesos por mes, se vuelca a obras concretas que el Gobierno Nacional abandonó", enfatizó. "Esos fondos que antes se perdían hoy se traducen en infraestructura, como la Autovía Trelew–Puerto Madryn".

El mandatario explicó que de los $250 mil millones que constituían la deuda original, lograron reducirla a poco más de $30 mil millones.

"A principios del año que viene vamos a desendeudarnos completamente de la Nación y de ese Fondo Fiduciario, y lo haremos de la mejor manera: haciendo obra pública que genera empleo y cuida la vida de los chubutenses", aseguró.