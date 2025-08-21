Chubut hará obras en las rutas por $100.000 millones para saldar deuda con Nación

La provincia cerró un convenio para hacerse cargo. La lista incluye la finalización de la doble trocha Trelew-Puerto Madryn y mejoras en la ruta 40.

Chubut espera por la "doble vía" Puerto Madryn-Trelew de la Ruta 3, proyectada en 2006 y aún sin finalizar.

La provincia de Chubut cerró un innovador acuerdo con el Gobierno Nacional para cancelar su deuda mediante la ejecución de obras en las rutas por $100.000 millones . El secretario de Infraestructura, Energía y Planificación , Hernán Tórtola, confirmó que se trata de un esquema pionero que permitirá a la provincia saldar sus obligaciones con el Fondo Fiduciario Federal sin desembolsar efectivo.

El funcionario explicó que tras las negociaciones del gobernador Ignacio Torres con la administración nacional, Chubut alcanzó este convenio de desendeudamiento. "No pagaremos un solo peso en efectivo de esa deuda, sino que la compensaremos con obra pública", aseguró Tórtola durante una entrevista en el programa 'Sin Hilo' de canal 12.

La estrategia consiste en que la provincia ejecute proyectos viales y de infraestructura que técnicamente corresponden a la Nación . Cuando el Gobierno Nacional decide no realizar estas obras, la gestión provincial se hace cargo de su construcción para saldar la deuda con trabajos concretos y mejoras en el territorio provincial.

El plan para las rutas nacionales

El paquete incluye tres proyectos viales fundamentales. El primero contempla la Conservación de Rutina – Sistema Modular en la Ruta 3, específicamente en el tramo del empalme con la Ruta Provincial N° 27 en el límite entre Chubut y Santa Cruz, incluyendo el acceso a Rada Tilly.

El segundo proyecto abarca la Malla 632 – Crema II en la Ruta 40 entre los kilómetros 1636,03 y 1.762,52, además de la Ruta 259 desde el kilómetro 0,00 hasta el 39,16.

La tercera intervención comprende otro tramo de la Ruta 40 que va desde el empalme con la Ruta 26 hasta el de la Ruta Provincial 23, abarcando la sección entre los kilómetros 1432,43 y 1471,71.

Obras en un tramo de la Ruta 40 en Chubut.jpg La ruta 40, en Chubut.

Estos tres proyectos representan un desendeudamiento total de aproximadamente $80.000 millones por parte de Chubut hacia el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. "Lo más importante para destacar es que, luego de las gestiones que hizo el gobernador con Nación, la provincia se desendeuda del Fondo Fiduciario Federal que tan caro nos costó a los chubutenses", valoró Tórtola.

El funcionario aclaró además que el pago se concentra en el capital adeudado, excluyendo intereses, lo que constituye un ahorro significativo para las arcas provinciales. "Estos recursos provienen íntegramente de Rentas generales provinciales", precisó.

La doble trocha Trelew-Puerto Madryn, en etapa final

El secretario destacó como caso testigo la doble trocha entre Trelew y Puerto Madryn, que está ejecutando el Gobierno provincial. "En los próximos días va a haber algunas habilitaciones del tramo principal. La obra tiene fecha de finalización para abril del año que viene", anticipó el funcionario.

El proyecto se dividió en dos sectores: los accesos a Madryn y Trelew, y el sector del 'Bajo Simpson', considerado el más peligroso desde el punto de vista vial y que actualmente se encuentra en ejecución a buen ritmo.

Respecto a la Ruta 40, Tórtola señaló que se incluyen tramos clave en el acuerdo aprobado por la Legislatura provincial. Uno de ellos ya está en licitación con proyecto ejecutivo listo, mientras que el otro tramo abarca Trevelin e incluye la ruta 259 hacia Chile, con un contrato heredado que se iniciará próximamente.

El acueducto de Comodoro Rivadavia

Más allá del acuerdo con Nación y las obras viales, el responsable de Obras Públicas de Chubut repasó proyectos de infraestructura como el de la construcción de un nuevo acueducto de Comodoro Rivadavia, obra estratégica para la zona sur de Chubut.

"Se firmaron convenios con universidades nacionales para elaborar los proyectos ejecutivos y supervisar técnica y ambientalmente la construcción", reveló.

Este acueducto contempla un trazado de más de 150 kilómetros desde el lago Musters hasta Caleta Olivia y las localidades cercanas, con una inversión superior a los $150.000 millones y plazos y condiciones excepcionales.

La obra incluye el reemplazo de cañerías y la instalación de nuevos motores para bombeo, línea eléctrica y estaciones transformadoras esenciales para garantizar la distribución eficiente del agua. Para este proyecto se requiere un financiamiento externo de 150 millones de dólares.

Energía en Chubut

En materia energética, Tórtola confirmó la creación de la Empresa Provincial de Energía (PECH) como parte del marco legal implementado en la reciente ley energética provincial. "La empresa administrará el mercado eléctrico dentro de Chubut abriendo un proceso de modernización y competencia", consideró.

La nueva compañía funcionará inicialmente con participación estatal mayoritaria, aunque contempla la futura venta del 40% del paquete accionario a actores privados con el objetivo de aumentar eficiencia y dinamismo en el sector energético.

En cuanto a la represa Futaleufú, cuya concesión vence próximamente, el secretario explicó que la provincia participa activamente en las negociaciones junto con el Gobierno nacional para asegurar sus intereses y la continuidad de la operación.

El Gobierno provincial también trabaja en la prórroga o actualización de la ley de promoción para parques eólicos que vence en 2025. "Este sector renovable tiene gran importancia para Chubut y representa una fuente de energía limpia y desarrollo tecnológico", valoró Tórtola.

En este sentido, apuntó a potenciar la generación de Hidrógeno Verde y otras energías renovables de avanzada, para lo cual ya se firmaron convenios con organizaciones locales y privadas para promover tecnologías limpias y proyectos de valor agregado.