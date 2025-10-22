Temor por los jubilados desaparecidos en Chubut: la terrible hipótesis que preocupa a los rescatistas

Sospechan que tras salir de Comodoro Rivadavia cayeron en sumideros naturales. El terreno donde los buscan "literalmente puede tragarse a las personas".

"Vos te podés llegar a subir a un sumidero y no pasa nada, pero en algún momento uno puede estar tan frágil que se hunde y te podés caer", explicó el baqueano que alertó a los rescatistas en Chubut.

La búsqueda de Pedro Kreder y Juana Morales, la pareja de jubilados que salió de viaje desde Comodoro Rivadavia y lleva 11 días desaparecida en la costa Sur de Chubut , continúa sin resultados positivos y este miércoles tomó fuerza una hipótesis que genera profunda preocupación entre los equipos de rescate.

Los especiallistas que participan del operativo temen que hayan caído en sumideros o dolinas naturales en el Zanjón de Visser , el área remota e inhóspita donde apareció su camioneta.

La pareja salió de Comodoro Rivadavia rumbo a Camarones buscando un fin de semana de descanso, pero nunca llegó a destino. El viernes pasado , rastreadores ubicaron su Toyota beige en un sector de extrema dificultad, caracterizado por su geografía irregular, cuevas , grietas y suelo que puede hundirse sin previo aviso.

Los equipos de rescate debieron lidiar con esas características para sacar el vehículo del barro y luego trasladarla, para que pudieran examinarla en busca de indicios que orientaran la búsqueda. Esto se pudo hacer recién el martes pasado, tras varios intentos frustrados.

En ese operativo colaboró Martín Pérez, un guía baqueano que conoce la zona como pocos. “La dificultad del camino donde se encuentra la camioneta es alta. El camino no está abierto, no hay tránsito. Cuando van los pescadores a esa zona van de a dos, no van de a uno”, explicó

Alerta de un baqueano de Chubut

Fue él quien alertó a los rescatistas de una posibilidad estremecedora. “¿Y si se los tragó la tierra?”, les dijo. Sucede que el está llena de sumideros, depresiones naturales del terreno que pueden abrirse de manera repentina y tragar todo a su paso.

“Son pequeños orificios que vienen a ser como la huella hídrica del lugar, un agujerito que penetra en la tierra y que por debajo se producen cavernas o cárcavas”, explicó el guía.

Pareja de jubilados desaparecida en Comodoro Rivadavia Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados de Comodoro Rivadavia que están desaparecidos.

“Vos te podés llegar a subir a un sumidero y no pasa nada, pero en algún momento uno puede estar tan frágil que se hunde y te podés caer sin saber qué profundidad tienen”, agregó.

Estas condiciones geológicas, sumadas al aislamiento extremo de Rocas Coloradas, donde no hay señal de celular, ni tránsito, ni refugios cercanos, hacen del área un escenario de alto riesgo. Mucho más para personas inexpertas, como los dos jubilados que llegaron al lugar por un camino que, aún hoy, no se entiende por qué tomaron: optaron por la ruta 1, en lugar de ir por la ruta 3 y empalmar con la 71.

Por otro lado, Alan Ferrero, cronista del ciclo televisivo Arriba Argentinos que recorre la geografía del país, también describió las condiciones del lugar e hio un diagnóstico similar.

Se trata de un cañadón con paredes de unos cinco metros de altura, donde las lluvias recientes y la crecida del pequeño río han vuelto el terreno sumamente inestable.

"Es una zona que, con la humedad y las intensas lluvias, puede convertirse en un escenario donde el suelo se desmorone con facilidad", explicó en diálogo con ADNSUR.

"Los sumideros, o dolinas, son hundimientos naturales producidos por la erosión del agua en capas subterráneas, y en este contexto, con las lluvias continuas, la tierra puede literalmente tragarse a quienes transitan por allí". Justamente, el lunes y el martes esas condiciones meteorológicas complicaron las tareas de búsqueda.

La camioneta empantanada de Pedro Kreder y Juana Morales, los jubilados desaparecidos de Comodoro Rivadavia La camioneta empantanada de Pedro Kreder y Juana Morales, los jubilados desaparecidos de Comodoro Rivadavia.

El estado en que fue encontrada la camioneta refuerza esta teoría que en las últimas horas viene cobrando fuerza. "El vehículo fue encontrado con signos de haber estado en contacto con las lluvias, llegando el agua hasta el estribo de la Hilux", precisó Ferrero.

Los especialistas no descartan que los jubilados hayan quedado atrapados en un accidente, arrastrados por la corriente o sepultados trágicamente bajo tierra.

La búsqueda y otro interrogante sin respuesta

Distintos cuerpos de rescate de Chubut, junto con bomberos, policías federales y perros rastreadores, realizan un rastrillaje exhaustivo en el área. También se incorporaron drones con inteligencia artificial capaces de detectar movimientos o figuras humanas en terrenos complejos, sumando tecnología de punta al operativo.

Un interrogante sin resolver complica aún más la investigación: ¿por qué Kreder y Morales eligieron la ruta 1 en lugar de la ruta 3, que conecta de forma directa y más segura Comodoro Rivadavia con Camarones?

La ruta 1 es considerablemente más peligrosa y menos transitada, especialmente con mal clima y en zonas de difícil acceso como las inmediaciones del Zanjón de Visser. Además, no está completa al 100%.

"Esa será una de las mayores incógnitas: si la elección del camino y las condiciones del terreno de alguna forma están relacionadas con lo que le pudo haber ocurrido a Pedro y Juana", concluyó Ferrero.

Los familiares de la pareja expresaron su angustia y pidieron que no se abandone la búsqueda. La comunidad de Comodoro Rivadavia acompaña activamente, participando en campañas de rastreo y brindando apoyo logístico. Pero los días pasan, y el misterio continúa, cada vez con mayor temor a que les haya sucedido lo peor.