Andrés Calamaro llega a la Patagonia: solo dos shows y en la misma provincia

Será su regreso a los escenarios luego de tres meses y medio, y a la Argentina después de siete: lo último fue un Quilmes Rock con polémica.

La gira “Agenda 2025” de Andrés Calamaro pasará por la Patagonia con dos shows y ambos serán en la provincia de Chubut durante el fin de semana en el que termina el mes de octubre y empieza el de noviembre.

Las ciudades que recibirán al Salmón serán Comodoro Rivadavia, el viernes 31 de octubre, y Trelew , el domingo 1º de noviembre.

Calamaro llegará a los escenarios chubutenses acompañado por su banda que integran Germán Wiedemer (teclados), Julián Kanevsky (guitarra), Mariano Domínguez (bajo), Andrés Litwin (batería) y Brian Figueroa (guitarra), además de los vientos de Andrés Ollari y Pablo Fortuna.

Tras la gira “Agenda 1999” que estuvo centrada en el auto-homenaje a los 25 años del disco Honestidad Brutal -el de Paloma, Te quiero igual y La parte de adelante-, no hay datos precisos acerca de cuál será el setlist de estos nuevos conciertos.

Pero lo que sí se sabe es que mezclará clásicos inolvidables como Crímenes perfectos, Flaca, Los Aviones y otros himnos con joyas menos frecuentes en su repertorio en vivo. El Artista promete desempolvar varios temas que hace tiempo que no suenan en vivo, siempre fiel a su estilo imprevisible.

La reaparición de Calamaro

El recital en Comodoro Rivadavia además significará el regreso de Andrés a los escenarios argentinos después de casi siete meses de ausencia y su reaparición absoluta a tres meses y medio de su último concierto.

andres calamaro Andrés Calamaro viene de dos polémicas al hilo: una en el Quilmes Rock y otra en Colombia.

La última presentación en el país fue el 10 de abril pasado en San Miguel de Tucumán, pocos días después de un Quilmes Rock no exento de polémicas debidas a que no autorizó a que su participación formara parte de la transmisión oficial del festival por la plataforma Disney+.

Después de eso, Calamaro giró por Sudamérica con actuaciones en Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador y Colombia, país, este último, donde otra vez generó controversia y fue abucheado por el público después de haber defendido las corridas de toros.

Lo que siguió fue un tour europeo -Bélgica, España, Francia, Dinamarca, Irlanda- y, a partir del 20 julio, el silencio absoluto que romperá el 31 de este mes en tierras chubutenses.

Dónde toca y cuánto cuesta

La actuación en Comodoro Rivadavia será el viernes 31 de octubre a partir de las 21 en el Estadio Socios Fundadores del club Gimnasia y Esgrima.

Dos días más tarde, el domingo 2 de noviembre, tendrá lugar el show en el CICECH, el Predio Ferial y Centro de Convenciones de la ciudad de Trelew.

Las entradas para ambos conciertos se pueden adquirir en la web tuentrada.com y quienes quieran asistir tendrán que pedirle un esfuerzo al bolsillo: los valores en Comodoro son de $95.200 para la general y $179.200 para el VIP. En Trelew, en tanto, hay precio único de $95.200.

Tras pasar por la Patagonia, Calamaro continuará recorriendo el país. Tocará en las provincias de Chaco, Salta, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, luego hará tres fechas en el Movistar Arena de Capital Federal (las dos primeras son las únicas que ya tienen el cartel de localidades agotadas) y cerrará la etapa argentina en el Hipódromo de La Plata.

Si no hay novedades, el final del “Agenda 2025 Tour” será en Chile, en diciembre, con un concierto en O’Higgins y otro en Santiago.