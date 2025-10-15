No fue como se vio: así reaccionó Nicolás Behringer cuando ganó La Voz Argentina

La final del reality fue grabada, es por eso que se filtró el video con la verdadera reacción del ganador del programa.

Nicolás Behringer se convirtió en el gran ganador del reality show musical de Telefe, La Voz Argentina en su edición de 2025, y, en las últimas horas, se viralizó un video del momento en el que se enteró de su triunfo en el certamen -ya que la final fue grabada cuatro veces, con cada participante elegido como el campeón-.

Según se puede ver en el clip que recorrió las redes sociales recientemente, el campeón de 28 años conoció el resultado reunido en su casa con sus amigos, con quienes miró el último programa.

En las imágenes aparece junto a cinco amigos, su hermana y su novia. Al principio se mostró de brazos cruzados, expectante, y cuando Nico Occhiato, conductor del ciclo, pronunció su nombre, se llevó las manos a la cara para contener su emoción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/santiagorivaroy/status/1978526278253735972&partner=&hide_thread=false LA EMOTIVA REACCIÓN DE NICOLÁS BEHRINGER, EL GANADOR DE LA VOZ ARGENTINA



El participante vivió la final con sus amigos y así celebraron tras el anuncio pic.twitter.com/Wy5LchTtFZ — Santiago Riva Roy (@santiagorivaroy) October 15, 2025

El círculo íntimo del artista lo abrazó y comenzaron a saltar eufóricos, llenos de alegría. Recordemos que por cuestiones de agenda en Telefe, el final de La Voz fue grabado y emitido en dos partes. Se tuvieron que filmar los cuatro posibles finales y una vez que se supo quién era el ganador el lunes por la noche, la señal emitió el tape de Behringer en el que fue elegido como el campeón del reality.

El ganador de La Voz reveló que hará con el premio

Tras su triunfo, el flamante ganador de La Voz Argentina, Nicolás Behringer, habló con Clarín y contó qué tiene pensado hacer con el dinero del premio que otorga el reality musical: “Pensé mil cosas, pero es muy pronto para definirlo. Creo que voy a intentar resolver el tema de la vivienda. Quiero un techo propio para mi hermana y para mí. Ella es todo para mí; la crie prácticamente yo, y bastante bien lo hicimos”, confesó, conmovido.

El músico también habló sobre el auto que forma parte del premio, y sorprendió con su respuesta: “Por ahora tenerlo, guardarlo, y luego aprender a manejar, porque nunca tuve chance de tener auto ni nada de eso, así que ni me preocupé por conducir. Eso sí, de chico me daba mucha maña con la bici y el triciclo”, bromeó al respecto.

image

El joven de 28 años se impuso en la segunda parte de la gran final, que se emitió este lunes. En el cierre, interpretó junto a su coach Luck Ra el tema “Que me falte todo”, el éxito que el cuartetero grabó con Abel Pintos y que formó parte de los primeros puestos de los charts en años anteriores.

Behringer, que desde el inicio del certamen se destacó por su voz potente y su humildad, agradeció el apoyo del público y de su coach. Su paso por La Voz Argentina dejó en claro que su historia recién empieza y que el sueño por el que luchó tanto, hoy ya tiene melodía propia. En las últimas horas, enterneció a los internautas con el video de su emotiva celebración tras conocer, desde su casa, que había sido elegido cómo el ganador del reality de Telefe.