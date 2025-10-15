El pronóstico para Neuquén: hasta cuándo seguirá el viento

Las condiciones meteorológicas se mantendrán esta semana con tiempo predominantemente templado y ventoso . En esta semana las temperaturas estarán por encima de los 20 grados e incluso pasará los 30 grados hacia el fin de semana.

Se espera cierta amplitud térmica durante este jueves. La mínima, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), estará en 5 grados en horas de la mañana y 23 grados de máxima por la tarde. El cielo estará entre despejado y parcialmente nublado. El viento soplará durante gran parte de la jornada entre 23 y 31 kilómetros por hora y las ráfagas estarán entre 40 y 50 kilómetros por hora.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC ), el pronóstico anticipa el pasaje de un frente frío que provocará lluvias y nevadas en cordillera con períodos ventosos en toda la región. Se esperan altas presiones con noches frías. Estará soleado y calmo jueves y viernes. Se anticipa aire subtropical, calor el fin de semana con aire del norte en toda la región.

ON - Fin de semana largo viento (1).jpg El viento fue protagonista durante el fin de semana. Omar Novoa

Amplitud térmica

La AIC pronosticó para este jueves en la región una mayor amplitud térmica dado que la mínima será de un grado y la máxima de 23 grados bajo un cielo parcialmente nublado y mayormente despejado. Anticipó viento de 23 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 47 kilómetros por hora.

Para el viernes las condiciones se mantendrán en líneas generales. Continuará el tiempo templado y ventoso. La Aic anticipó que estará despejado, soleado durante el día con una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 2 grados. Habrá viento de 27 kilómetros por hora con ráfagas de 31 kilómetros por hora.

Por su parte, el SMN indicó que por la madrugada el viernes estará despejado con una temperatura de 10 grados mientras que habrá viento entre 23 y 31 kilómetros por hora con rágafas entre 42 y 50 kilómetros por hora. Ya por la mañana estará soleado y la temperatura descenderá a los 7 grados con viento leve. Por la tarde estará algo nublado con una temperatura de 22 grados de máxima y viento leve. Hacia la noche la temperatura bajará a los 19 grados y el viento estará prácticamente ausente.

Finde caluroso

De acuerdo a la AIC, el tiempo este sábado estará inestable y caluroso. La máxima está prevista en 28 grados y la mínima en 11 grados con viento de 41 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 67 kilómetros por hora. Mientras que el domingo seguirá inestable con una máxima de 33 grados y una mínima de 6 grados con ráfagas de 57 kilómetros por hora.

El SMN pronosticó una mínima de 6 y una máxima de 28 grados bajo un cielo entre ligeramente nublado y mayormente nublado. Respecto al viento soplará fuerte con ráfagas de casi 60 kilómetros por hora. Para el domingo prevé una máxima de 34 grados y una mínima de 14 grados, también soplará el viento fuerte con ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora.