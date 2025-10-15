Alerta por viento en Neuquén: las zonas afectadas y a cuánto llegarán las ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta meteorológico por viento para todo el territorio provincial durante este miércoles.

Se esperan fuertes vientos, calor y tormentas para la segunda mitad de la semana y el finde en Neuquén.

El pronóstico para la segunda mitad de esta semana tiene casi todo lo que se espera del clima primaveral en Neuquén : desde fuertes vientos, característicos de la zona, hasta tormentas y temperaturas máximas de 30°C el fin de semana. Así lo indicó el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Sumado a esto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta meteorológico por viento para todo el territorio provincial.

En Neuquén capital, se espera para este miércoles 15 un cielo parcialmente nublado que se irá despejando conforme avance la jornada. Se espera una velocidad promedio del viento de 50 km/h con ráfagas que llegarán a 70 km/h desde el oeste durante la tarde. Las temperaturas llegarán a una máxima de 24°C y una mínima de 0°C durante la noche.

Además del alerta por viento, el sur de la provincia, puntualmente la zona de la cordillera de Huiliches, cordillera de Lácar y sur de Aluminé estarán afectadas por intensas lluvias para la mañana del miércoles.

Viento neuquén

El jueves 16, el cielo permanecerá cubierto con poca variación a lo largo del día. La temperatura oscilará en un rango amplio, pero agradable, con 22°C de máxima. Se espera viento notoriamente más calmo, con velocidades alrededor de 23 km/h y ráfagas de 34 km/h.

El viernes 17 será el mejor día de la semana para actividades al aire libre, con una máxima durante la tarde de 25°C, cielo completamente despejado y viento calmo. Hacia la noche, se nublará parcialmente y la temperatura descenderá hasta 6°C.

Para el sábado 18, la temperatura subirá notoriamente, hasta los 30°C, y al mismo tiempo se esperan tormentas. El viento será leve toda la jornada. La temperatura descenderá hasta los 9°C durante la noche, momento en el que las tormentas amainarán y el cielo estará parcialmente nublado.

tormentas Las autoridades brindaron una serie de recomendaciones para tener en cuenta en este contexto.

Para terminar la semana, el domingo 18 se espera nuevamente 30°C de máxima y viento leve. El cielo se nublará progresivamente hacia el final de la jornada quedando completamente cubierto. Durante la noche se pronostican ráfagas de 45 km/h, un poco más fuertes que el resto del día.

Alerta por temporal de fuertes vientos y lluvia: a cuánto llegarán las ráfagas

El mal clima se mantiene durante la mitad de la semana en varias zonas del país, donde se espera un intenso temporal de viento que impactará a varias provincias este miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas en las últimas horas por viento fuerte, lluvia y viento zonda.

Según precisó el organismo, rige para este miércoles una alerta amarilla que afectará las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Los sectores que serán afectados por fuertes vientos oscilarán, con pequeñas variaciones dependiendo de la localización geográfica, entre velocidades de 35 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Las zonas que llegarán a mayores intensidades en el viento serán en el sur del país.

En las provincias de La Pampa, Buenos Aires, San Luis, el sur de Córdoba y el este de Mendoza los fuertes vientos se sentirán por la noche. En Neuquén, Río Negro y Chubut llegarán durante la tarde.