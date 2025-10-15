Neuquén La Mañana Muerto Encontraron muerto a un hombre que era buscado en San Martín de los Andes

Tenía 54 años, fue hallado por la Policía la vera de un arroyo próximo a la localidad. Aparentemenete no tenía signos de violencia.







Encontraron muerto a un hombre que era bucado desde el martes en San Martín de los Andes. Federico Soto

Un vecino de la localidad de San Martín de los Andes fue hallado muerto en horas de la tarde de este miércoles por personal policial tras haber desplegado un operativo de búsqueda por su desaparición.

Se trata de Miguel Horacio Flores Ruiz, de 54 años, a quien encontraron en la zona de Chacra 26, a la vera de un arroyo. Personal de Criminalística se constituyó en el lugar. Aparentemente el cuerpo hallado no presentaría signos de violencia.

SAN MARTÍN DE LOS ANDES- MUERTO- 2 Federico Soto La desaparición de Flores Ruiz, de nacionalidad chilena, había sido denunciada hacía menos de 24 horas en la Comisaria 43. Había sido visto por última vez en barrio Vega Maipú, en calle Berta Koessler al 500 de San Martín de los Andes. Y fue encontrado a primera hora de esta tarde, por la propia Policía en medio de un rastrillaje junto a un arroyo por la subida a Chacra 30 de Avenida Los Lagos.