Susto en Córdoba: estaban colocando un cartel en un edificio y un hombre cortó la soga que sostenía al obrero

Los trabajadores realizaban tareas en el séptimo piso de una torre ubicada en una de las principales avenidas de la ciudad.

Un vecino del edificio donde los trabajadores estaban colocando un cartel, decidió cortar la soga que los mantenía amarrados argumentando que las cuerdas invadían su propiedad. Afortunadamente, ninguno de los empleados resultó herido.

El insólito episodio ocurrió el lunes pasado a plena luz del día, cuando dos trabajadores se encontraban colocando un cartel en la medianera de un edificio ubicado sobre calle Vélez Sarsfield en Córdoba capital.

Facundo Ledesma, uno de los protagonistas, relató que se encontraba trabajando cuando escuchó que su compañero comenzó a gritarle que le estaban cortando la soga para intentar alertarlo. Según el testimonio, el hombre que cortaba la soga se encontraba en una terraza y alegaba que las cuerdas estaban en su propiedad.

edificio cordoba (2) Los trabajadores estaban colocando un cartel en un edificio.

En ese momento, Ledesma se encontraba a la altura del séptimo piso y no cayó al vacío gracias a que estaba sujeto con dos sogas. Sin embargo, el corte de una de las cuerdas fue total, por lo que si no hubiera contado con doble seguridad, el desenlace hubiera sido fatal.

En cuanto a su compañero ya se encontraba a la altura del piso, por lo que ambos salieron ilesos tras el mal accionar del hombre.

Está grave el obrero que cayó desde el quinto piso en Neuquén

Un obrero que trabajaba en una obra en construcción en el barrio Santa Genoveva está en grave estado de salud, internado en terapia intensiva, tras caer del quinto piso del edificio, ubicado en la intersección de las calles Pinar y Entre Ríos.

El accidente ocurrió a media mañana de este martes y provocó la movilización de efectivos de la policía, bomberos y personal del SIEN. El comisario Antonio Muñoz, de la Comisaría Primera de Neuquén, afirmó en diálogo con LM Neuquén que el hecho ocurrió poco antes de las 10:30 de la mañana. Al momento de llegar los efectivos de la Policía, ya se encontraba allí una ambulancia del SIEN.

El hombre de 32 años se encontraba trabajando en el quinto piso del edificio, puntualmente en la fosa del ascensor, que se encontraba tapiada, según informó Muñoz. Para trabajar adentro de la fosa, el hombre puso una escalera sobre las maderas que tapaban la caída.

Accidente obrero - Obra - calle Entre Rios y Pinar (2) Claudio Espinoza

Sin embargo, estas no resistieron y, cuando el obrero subió a la escalera, cedieron y provocaron que cayera al vacío. El comisario informó que las maderas amortiguaron el golpe. El obrero estaba consciente al momento de la intervención del personal de salud.

Fue trasladado a la clínica San Agustín. Este miércoles, en diálogo con LMNeuquén, la Policía actualizó el estado de salud del hombre y precisó que continúa internado en el sector de Terapia Intensiva en la Clínica San Agustin. Según el último parte médico, sufrió "traumatismo de cráneo grave, lesión cerebral no quirúrgica, lesiones en el rostro, fracturas múltiples alejadas del cerebro, en caja torácica, contusión pulmonar bilateral y sin lesiones en abdomen pelvis y cadera; y fractura en el brazo y antebrazo anterior derecho".