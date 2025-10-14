El clima en Neuquén

La Mañana accidente

Preocupante accidente en Santa Genoveva: un obrero cayó de un quinto piso

Ocurrió este martes a la mañana en un edificio en construcción. El hombre fue trasladado a la clínica San Agustín.

El grave accidente ocurrió en una obra en el barrio Santa Genoveva.

A media mañana de este lunes, un grave accidente provocó la movilización de efectivos de la policía, bomberos y personal del SIEN. Un obrero cayó por la fosa del ascensor de un edificio en construcción en Neuquén. Fue desde un quinto piso.

El comisario Antonio Muñoz, de la Comisaría Primera de Neuquén, afirmó en diálogo con LMNeuquén que el hecho ocurrió poco antes de las 10:30 de la mañana en una obra en construcción ubicada en la intersección de las calles Pinar y entre Ríos, en el barrio Santa Genoveva. Al momento de llegar los efectivos de la Policía, ya se encontraba allí una ambulancia del SIEN.

SIEN GENÉRICA

Cómo fue la caída

El hombre de 32 años se encontraba trabajando en el quinto piso del edificio, puntualmente en la fosa del ascensor, que se encontraba tapiada, según informó Muñoz. Para trabajar adentro de la fosa, el hombre puso una escalera sobre las maderas que tapaban la caída.

Sin embargo, estas no resistieron y, cuando el obrero subió a la escalera, cedieron y provocaron que cayera al vacío. El comisario informó que las maderas amortiguaron el golpe. El obrero estaba consciente al momento de la intervención del personal de salud.

Fue trasladado a la clínica San Agustín y, hasta ahora, su estado de salud es reservado. La investigación la lleva a cabo la división de judiciales de los Bomberos.

