Colecta solidaria en Centenario para salvar la pierna de Naymid, una joven herida en un grave choque

Su familia busca reunir fondos para comprar las prótesis que necesita con urgencia y evitar una amputación.

Una familia de Centenario atraviesa horas angustiantes y apela a la solidaridad de la comunidad para ayudar a Naymid Arribillaga , una joven de 18 años que sufrió graves lesiones en un accidente de tránsito ocurrido el lunes por la noche en el acceso Jaime de Nevares, frente al CPEM N°1.

Su madre, Silvina, contó que su hija “tiene múltiples fracturas en una pierna y necesita ser operada de urgencia en las próximas 48 horas”. Para ello, los médicos indicaron el uso de tres prótesis , dos de las cuales tienen un valor de 1.800.000 pesos cada una . “Si no se concreta la cirugía a tiempo, corre riesgo de perder la pierna porque una de las lesiones afectó una arteria”, explicó con preocupación.

Ante esta situación, familiares y amigos iniciaron una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias de Mercado Pago CICLO.NECTAR.CINTO , a nombre de Arribillaga Ángela . “Cualquier ayuda suma, lo importante es que Naymid pueda operarse cuanto antes”, destacaron desde su entorno.

El grave accidente ocurrió este lunes cerca, en el cruce del CPEM N°1, sobre el acceso Jaime de Nevares de Centenario. Según relataron testigos, una motocicleta Honda 150 cc, en la que viajaban Naymid y su pareja, impactó contra el lateral derecho de un Chevrolet Corsa que giraba para ingresar al Casco Viejo.

Ambos jóvenes salieron despedidos por el fuerte impacto y cayeron varios metros más adelante. Los vecinos fueron los primeros en asistirlos y minutos después arribó personal del Hospital Dr. Natalio Burd, que los trasladó de urgencia. Naymid fue derivada a un hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén, mientras que su acompañante, un joven de 26 años, también sufrió lesiones en una pierna.

Testigos y alcoholemia

Efectivos de la Comisaría Quinta y del área de Tránsito de Villa Obrera trabajaron en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las pericias. Ambos vehículos fueron secuestrados y el test de alcoholemia practicado a la conductora del auto dio negativo. Sin embargo, la mujer también debió ser trasladada al hospital por dolencias tras el choque.

Vecinos que presenciaron la secuencia señalaron que “los chicos volaron” por el impacto y confirmaron que ambos llevaban casco colocado. “Fue tremendo, la moto se partió, y la chica gritaba del dolor. La ambulancia tardó poco, pero el golpe fue muy fuerte”, relató una vecina del sector.

La comunidad movilizada

Mientras se espera la operación que podría definir el futuro de Naymid, su familia agradece cada muestra de apoyo. “Nos llegaron mensajes de toda la zona, de Centenario, Neuquén y hasta de otras provincias. Sabemos que la gente es solidaria y confiamos en que vamos a poder juntar lo que falta”, dijo su madre.

Según contaron los vecinos, esta zona es muy transitada y se repiten los siniestros. Pero esta vez, la historia tiene nombre y rostro: Naymid, una joven de 18 años que lucha por recuperar su pierna y su vida.