Policiales La Mañana Centenario Un joven murió tras ser apuñalado en medio de la calle en Centenario

El asesinato fue cometido en sector de calles Nicaragua y Panamá. Personal de la Comisaría 52 está a cargo de tareas investigativas.







Un joven murió en el hospital Castro Rendón luego de ser apuñalado en el abdomen en horas de la madrugada del lunes. Según trascendió, el ataque ocurrió en medio de una pelea en el sector céntrico de Centenario, por calles Nicaragua y Panamá.

El asesinato permanece en plena investigación por personal policial de la Comisaría 52 y la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II quien realiza tareas en esta mañana para resolver el caso.

De acuerdo a la información difundida por Centenario Digital, la víctima tiene 26 años de edad y fue encontrada en cercanías a las peatonales de la localidad. A su vez, detallaron que cerca de las 0:10 se escucharon varios gritos.