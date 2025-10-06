"Si hubiesen robado droga, no habrían tenido que salir a trabajar": el crudo relato de la mamá de Lara

La madre de una de las víctimas del triple femicidio habló en las últimas horas, impactada aún por el atroz crimen de la adolescente de 15 años.

Hace dos semanas comenzó la investigación por el triple femicidio en Florencio Varela . Mientras las distintas diligencias continúan su curso, la mamá y hermana de Lara Gutiérrez , la víctima fatal de 15 años, hablaron cómo vivieron los días y horas previas al hallazgo de los cuerpos, el último contacto con la joven y lo que esperan de la Justicia.

" Yo tenía esperanza de que volviera. Pensaba muchas cosas, pero nunca esto. Cuando nos avisaron, se nos cayó el mundo encima", relató Stella Maris al medio El Nacional de Matanza. Su hija, según reveló la autopsia , fue quien más torturas recibió y vinculan este ensañamiento a un posible vínculo con el robo de cocaína por parte de su novio.

El crimen no sólo conmocionó a la provincia de Buenos Aires, sino que puso en vilo a todo el país. La última vez que se vio con vida a Lara, Morena y Brenda fue el 19 de septiembre por la noche, y según reveló, ella no conocía a las otras dos jóvenes porque no eran del barrio y dejó en claro que no busca culpar a ninguna de ellas por este crimen.

la matanza desaparecidas (1)

"Cuando nos enteramos se nos cayó el mundo encima"

"Lara falleció, me la mataron. Las tres son víctimas, no vale decir quién llevó a quién. A Lara me la mataron, a Morena y Brenda también. Yo me siento culpable", sostuvo sobre el brutal ataque que sufrieron.

Respecto a los primeros momentos tras la desaparición de Lara, Brenda y Morena el viernes 19 de septiembre -y los días posteriores, cuando los cuerpos fueron hallados en una vivienda de Florencio Varela-, Stella rememoró: "Ella me dijo: 'Ma, me voy a La Tablada’, y no la vi más. Yo le dije: 'Voy a hacer puchero' y me dijo: 'Guardame, ma'".

mama lara gutiérrez

"Yo pensaba de todo, me pasaban miles de cosas por la cabeza, pero tenía la esperanza de que pudiera volver y cuando nos enteramos se nos cayó el mundo encima", relató.

Por su parte Agostina, hermana de la menor, reveló que horas previas a que desapareciera al subirse a la Chevrolet Tracker Blanca, le dijo que pida un auto por aplicación, pero luego "a las 12 me dijo que no lo iba a necesitar más", especificó.

"Si hubiesen robado droga, no habrían tenido que salir a trabajar"

Stella Maris Castro, madre de Lara, desestimó las versiones que circulan sobre su hija y un presunto robo de drogas a una banda criminal. "Si hubiesen robado droga, no habrían tenido que salir a trabajar. Es absurdo pensar que por 300 dólares hicieron algo así", cuestionó en referencia a la hipótesis que involucra a Pequeño J, señalado como autor intelectual del hecho y actualmente detenido en Perú, a la espera de su extradición.

La familia de la joven pidió justicia y reclamó más detenciones. "Yo creo que faltan más involucrados. No todos los responsables están presos", advirtió.

lara gutierrez

"No me imaginaba que iban a desaparecer ni que las tres estaban desaparecidas. El viernes le mandamos mensajes y no nos contestaba, y esperamos hasta el sábado a la noche para ir a hacer la denuncia", detalló la hermana mayor. Para ese entonces, de acuerdo con los resultados de las autopsias, las chicas ya habían sido torturadas y asesinadas. "Las tres fueron víctimas. No sé por qué fue", concluyó Agostina.

Actualmente, la causa cuenta con nueve imputados y otras tres personas se encuentran en investigación. El equipo fiscal busca establecer con precisión los roles de cada uno de los implicados y determinar si existieron más participantes en la planificación del triple asesinato.