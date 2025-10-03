Triple femicidio en Florencio Varela: qué resolvió el juez en Perú sobre Pequeño J

Tony Janzen Valverde Victoriano enfrentó este viernes la audiencia de identificación. Se encuentra en Perú y es acusado en Argentina por el triple femicidio en Florencio Varela.

Tony Janzen Valverde Victoriano , conocido como "Pequeño J" tuvo su primera audiencia de identificación ante la Justicia de Perú. Se trata del joven de 20 años acusado por ser el autor intelectual del triple femicidio en Florencio Varela .

En una instancia que duró alrededor de dos horas, el acusado se negó a un trámite de extradición simplificada o voluntaria a la Argentina. Asimismo, alegó ser inocente y su abogado defensor pidió una libertad con restricciones, mientras que desde Fiscalía se solicitó que Pequeño J quede en prisión preventiva por un plazo de 9 meses.

Ante esta situación, la Justicia de Perú, lugar donde fue detenido tras haberse dado a la fuga, dio lugar a la prisión preventiva de nueve meses con fines de extradición pasiva.

pequeño j audiencia

Pequeño J en prisión preventiva por riesgo de fuga y a la espera de la extradición

Tras una extensa justificación, el juez resolvió que existe el peligro de fuga y posible obstaculización en el proceso judicial. También señaló que tampoco se sostienen los tres principios de arraigos para dar acceso a la libertad con restricciones.

Remarcaron que Pequeño J "podría incluso abandonar el Perú en cualquier momento o evadir o someterse a este proceso judicial de extradición pasiva que se tiene instaurando y que le sigue la República de Argentina".

Según detalló el juez Chumpitaz Pariona, "estamos frente a un caso que tiene su particularidad por ser un caso emblemático" por lo que el juzgado aceptó los nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición pasiva.

Pequeño J audiencia Peru

Se dictaminó entonces la prisión preventiva de Tony Janzen Valverde Victoriano y respecto al plazo señaló un plazo "razonable" respecto a la norma procesal peruana. Destacó que había una notificación roja de Interpol, por la que fue detenido en Perú, y leyó las acusaciones que pesan sobre Pequeño J.

"El caso tiene su particularidad. Tiene 60 días para presentar la Argentina la demanda de extradición y esto se tiene que elevar a la Corte Suprema. El juzgado accederá al plazo del Ministerio Público Fiscal", dijo el juez.

"Se ordena el internamiento en el Establecimiento Penitenciario Nueva Frontera Imperial Cañete por el plazo de los 9 meses descrito ya con el cargo del Instituto Nacional Penitenciario, tiempo en el cual el Estado o el país requiriente, en este caso la República de Argentina, deberá alcanzar por la vía diplomática todos los recaudos en copia debidamente autentificada relacionada con el presente proceso de extradición pasiva", se detalló en la resolución.

La defensa apeló a esta medida impuesta y deberán presentar el recurso de apelación.

Embed - TRIPLE CRIMEN I "Pequeño J" declara en Perú por el triple crimen y por el pedido de extradición

Ozorio, mano derecha de Pequeño J, se negó a declarar

A dos semanas del triple femicidio de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela, Matías Ozorio se negó a declarar este viernes ante el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación.

Ozorio es señalado como el coautor junto a Tomy Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J" del triple femicidio en Florencio Varela. El argentino de 28 años se encontraba prófugo en Perú junto al peruano de 20 años.

Tras la audiencia, bajo estrictas medidas de seguridad, Ozorio fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de General Alvear, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).